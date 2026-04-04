350 тысяч гривен на свое дело: кто из украинцев может получить такой микрогрант

В 2026 году в Украине продлили государственную программу "Собственное дело", которая помогает начать или развивать бизнес. Более того, размер микрогранта увеличили до 350 тысяч гривен.

Кто может получить микрогрант на бизнес?

Однако получить средства смогут далеко не все предприниматели. Детали объяснили в Государственной службе занятости.

Подать заявку могут граждане Украины, которые планируют открыть ФЛП или являются физическими лицами-предпринимателями, а также юридические лица (конечные бенефициарные владельцы которых – граждане Украины).

Однако для получения 350 тысяч гривен предприниматели будут обязаны создать по меньшей мере 2 рабочих места.

Обратите внимание! При выполнении такого условия для прифронтовых регионов (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области) сумма гранта составляет до 500 тысяч гривен.

Средства от государства можно использовать на приобретение или аренду оборудования, закупку сырья, маркетинг, рекламу и тому подобное.

Кто не может претендовать на грант?

Однако участие в программе недоступно для предпринимателей, которые:

находятся или работают на временно оккупированной территории Украины или территории России;

находятся под санкциями;

привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

имеют задолженности перед бюджетом;

занимаются обменом валют, производят или реализуют оружие, алкогольные напитки, табачные изделия;

в отношении которых возбуждали дела о банкротстве;

являются кредитными, страховыми организациями, инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

Как подать заявку на поддержку бизнеса?

Шаг №1. Сформируйте заявление и составьте бизнес-план, подайте их через портал Дия. После скрининг деловой репутации в уполномоченном банке происходит автоматически.

Шаг №2. Пройдите собеседование в региональном центре занятости.

Шаг №3. Ожидайте сообщение о результатах в личном кабинете после того, как Государственная служба занятости примет соответствующее решение.