Грант для бизнеса: из-за каких ошибок предпринимателям чаще всего отказывают в финансировании

Часто заявки на грант подают с ошибками, из-за чего система не сможет сравнить данные и автоматически откажет в финансировании. В то же время предпринимателям нужно четко и подробно описать цели и задачи, с которыми бизнес подается на программу.

Почему предпринимателям отказывают в предоставлении гранта?

О том, какие распространенные ошибки делает бизнес при подаче документов на грант, говорится на ресурсе Prikhodko&Partners.

Подача заявления на финансовую поддержку предприятия – требует внимания к деталям и тщательной подготовки. Чаще всего бизнесу отказывают из-за таких ошибок и неточностей:

деловая репутация – если бизнес имеет долги перед государством или плохую кредитку историю, тогда шансы на получение такого вида финансирования в разы уменьшаются.

– даже мелкие/механические ошибки в регистрационных документах могут привести к отказу в финансировании, в частности бывают просроченные паспорта. Поскольку документы на начальном этапе проверяет система, она автоматически не будет рассматривать все, если найдет хотя бы одну ошибку в начале в написании фамилии. план выполнение условий гранта – если в пакете документов не будет прописан четкий план, как бизнес будет выполнять условия, на которые подписывается.

– если не прописать конкретные критерии для Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, то грантодатели не увидят четкого понимания от бизнеса, зачем предпринимателю деньги и как он их будет использовать в своей сфере. детальное использование грантовых средств – в таких планах буквально "до копейки" нужно расписать, куда и на что пойдут полученные средства, если же этого не сделать – доноры не смогут предоставить финансирование, потому что не будут понимать, на что именно оно пойдет.

– если описать ЦА не по требованиям грантодателя или указать не всю информацию. план по маркетингу – без понимания того, как ЦА найдет предприятие и как бизнес должен работать над этим, шансы на получение гранта уменьшаются, ведь если не будет клиентов – нет смысла финансировать такой бизнес.

– нельзя писать план финансирования "на глаз", должны быть точные и четкие расчеты. цели проекта – если не указать, с какой целью бизнес подается на грант.

Обратите внимание! Подавляющее большинство грантов имеет четкие требования к подаче документов и правил финансирования. Поскольку грантодатели подробно все объясняют – требуют соответствующих документов и заявок, которые подает бизнес.

Так, даже одна ошибка или другая буква в фамилии действительно будут причиной для отказа. Поэтому перед тем, как подаваться на грант – нужно внимательно изучить все требования программы, ее условия и критерии оценки заявок.

Какой грант можно получить от государства?

На сайте Службы занятости объясняют, что с 2022 года украинское правительство поддерживает бизнес. Так, государство предоставляет микрогранты в соответствии с запросом предпринимателя.

Заметьте! Размер гранта не могут быть меньше 50 тысяч гривен.

Так, на собственное дело можно получить:

100 тысяч гривен – при условии регистрации предпринимателем;

200 тысяч гривен – если бизнес создает 1 рабочее место;

350 тысяч гривен – если предприятие предоставляет не менее 2 рабочих мест.

В частности есть определенные особенности в зависимости от сферы деятельности и возраста предпринимателей. Например, получатели финансирования в возрасте 18 – 25 лет имеют право на микрогрант в 200 тысяч гривен при условии регистрации ФЛП.

Если грант получает предприниматель, который планирует деятельность в сфере дошкольного образования или креативной индустрии, то ему предоставят финансирование до 1 миллиона гривен.

Также микрогранты от 500 тысяч гривен предоставляются при условии софинансирования и при наличии стажа работы в соответствующей сфере не менее 12 месяцев. По софинансированию – получатель гранта должен покрыть не менее 30% от стоимости проекта.

