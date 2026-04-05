Что известно о франшизах в Украине и какая цена?

О том, как франчайзинг работает на украинском рынке, говорится на ресурсе InVenture.

Смотрите также Шок для России: крупнейшая сеть супермаркетов впервые за 20 лет ушла в минус

Формат франшизы считается одним из самых безопасных и эффективных для запуска собственного бизнеса (малого и среднего). Так, предпринимателям не нужно создавать бренд с нуля, тратиться финансово на разработку, тестирование и эксперименты бизнес-модели.

В частности преимуществом является то, что срок выхода на прибыльный уровень после вложения в бизнес – сокращен. Собственно, из-за меньших начальных затрат, которые окупятся быстрее.

По цене прежде всего надо отметить, что она зависит от формата бизнеса, масштаба, бренда. Также стоит учитывать суммы инвестиций для запуска.

Самые дешевые франшизы обойдутся в 1 – 5 тысяч долларов . Речь идет о так называемом выходе на рынок, когда бренд создан, но еще нужно работать над его распространением и успешностью.

Самый популярный и так называемый средний уровень франшизы стоит 15 – 50 тысяч долларов . Сюда относятся большинство кофеен, небольших магазинов.

С немного большими рисками можно приобрести ресторан, большой магазин или салон. Они являются выше среднего уровня. Стоить такая франшиза будет стоить от 50 до 150 тысяч долларов .

. И самыми дорогими среди франчайзинга являются крупные сети, ритейл, что будут стоить 200 – 700 тысяч долларов.

В 2026 году франшизы в Украине представляют 550 компаний. Они работают в различных сегментах. На ресурсе проанализировали самые полярные сферы (общественное питание, сфера услуг, розничная торговля) и создали рейтинг.

ТОП-10 франшиз Украины – общественное питание:

ÉDES;

Ваш ЛАВаш;

Джигит;

Good Beer;

Черноморка;

Бинокль Кофе;

Реберня;

Пьяная вишня;

MUCHO GUSTO;

Pizza Celentano Ristorante.

ТОП-10 франшиз Украины – сфера услуг:

ДЕЛА;

Join UP!;

Tez Tour;

Dream Hostel;

Соната;

Английский университет;

CitySites;

Академия IT-образования;

OS.9;

LaLaEnglish.

ТОП-10 франшиз Украины – торговля:

DNIPRO-M;

Эко-Лавка;

Мясомаркет;

BeerMarket;

Fora;

BUDUSUSHI;

Эликатни Продукты;

SANTAN;

Галя Балувана;

SPAR / Наш край.

Полный рейтинг можно посмотреть на ресурсе inventure.com.ua.

Как выбрать франшизу и из чего состоит стоимость?

В то же время на ресурсе Дія.Бізнес объясняют, что сначала надо выбрать сферу бизнеса. По советам экспертов нужно выбирать тот вид предпринимательства, который человек понимает или который будет ему ближайшим. В частности, чтобы не попасть в проблемы покупать франшизу можно тогда, когда она проработала на рынке 1 год и имеет подтвержденные результаты и эффективность.

В то же время в Дії поснюють, что нужно учитывать собственные финансовые возможности. Так, стоимость франшизы состоит из паушального взноса, инвестиции в открытие точки и роялти. Последнее является ежемесячным отчислением от 2 до 10% прибыли для франчайзера. Также на ресурсе рекомендуют иметь финансовую подушку на непредвиденные обстоятельства.

А главное – просчитать и качественно продумать все аспекты, чтобы открытие бизнеса-франшизы стало выгодным, а не убыточным.

Что еще известно о франшизах в Украине?