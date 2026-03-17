Что известно об обстреле "Новой почты" в Запорожье?

Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора, сообщили в "Новой почте".

Все сотрудники, которые находились на смене, живы. По словам руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова, на работе были 7 работников.

Во время атаки работники находились в укрытии: пятеро получили контузии, один был ранен. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Сразу после атаки мы переключились на резервные логистические мощности, чтобы сохранить стабильность доставки. Процессы уже перестроены – команда работает в усиленном режиме,

– сообщили в компании.

Обстрел "Новой почты" / Фото Запорожской ОГА

Сколько средств потеряла "Новая почта" после атак России?

На запрос 24 Канала в "Новой почте" ответили, что за более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов.

Большую часть из них мы восстановили, однако некоторые объекты восстановлению не подлежат, например в Купянске, Днепре или Полтаве,

– отмечают в компании.

Только за последние 9 месяцев 2025 года стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий, составила 379 миллионов гривен. Зато с начала 2022 года стоимость его восстановления составила более 1 миллиарда гривен.

В "Новой почте" отмечают, что убытки от российских атак достигли значительных масштабов:

Всего в результате ударов России по Украине было уничтожено 138 тысяч посылок, а прямые убытки компании превышают 3 миллиардов гривен,

