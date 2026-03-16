Враг бьет по гражданским объектам: частному сектору, многоэтажках. Как рассказал 24 Каналу корреспондент из Запорожья, последствия нового удара оказались очень печальными.

Детали атаки на Запорожье 16 марта

Около полуночи был первый удар по частному сектору. На месте вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без погибших, но ранения получили 18-летний парень и женщины 48 лет и 81. На этом российские атаки не завершились.

Уже в 6 утра 16 марта на город полетели беспилотники. Этот удар было хорошо слышно. Враг целился в энергетику. В результате обстрела обесточены более 7,5 тысяч абонентов.

А худшее произошло в 10:00 утра. Был слышен взрыв в частном секторе. Россияне полностью разрушили дом. Под завалами оказалась 15-летняя девушка и женщина с инвалидностью. Их удалось спасти, но, к сожалению, еще одна женщина погибла,

– рассказал корреспондент из Запорожья.

Сейчас девушка в больнице, в тяжелом состоянии. У нее ожоги, минно-взрывные травмы, многочисленные переломы у нее. Женщина с инвалидностью в состоянии средней тяжести, обошлось без переломов, но есть минно-взрывная и черепно-мозговая травмы.

Стоит заметить, что бомбовые, а теперь дроновые удары начались после того, как Силы обороны ударили по военному заводу "Кремний Эл" на Брянщине. Вероятно, в Кремле поставили задачу отомстить мирным украинцам, поэтому важно понимать с какими террористами мы имеем дело.

Обратите внимание! Поражение критически важного завода произошло 10 марта. Для атаки использовали ракеты Storm Shadow. Предприятие занималось микроэлектроникой практически для всех видов российских ракет. Теперь темпы производства дальнобойного оружия могут сократиться.

Корреспондент из Запорожья также добавил, что россияне в очередной раз попытались оправдать свой циничный удар по городу. Они сообщили о попадании в якобы окрестности Запорожья, где концентрировалось большое количество ВСУ, и уничтожили группу противника с бронеавтомобилями.

Кроме этого якобы нанесли удар по СТО, где ремонтировали пикаки с турелями, и попали в цех, где производили гильзы для артиллерийских снарядов. Понятно, что это полнейший бред в который никто не поверит.

