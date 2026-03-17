Що відомо про обстріл "Нової пошти" в Запоріжжі?
Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора, повідомили у "Новій пошті".
Всі співробітники, які перебували на зміні, живі. За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, на роботі були 7 працівників.
Під час атаки працівники знаходилися в укритті: п’ятеро отримали контузії, один був поранений. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.
Одразу після атаки ми переключилися на резервні логістичні потужності, щоб зберегти стабільність доставки. Процеси вже перебудовані – команда працює у посиленому режимі,
– повідомили у компанії.
Обстріл "Нової пошти" / Фото Запорізької ОВА
Скільки коштів втратила "Нова пошта" після атак Росії?
На запит 24 Каналу в "Новій пошті" відповіли, що за понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів.
Більшу частину з них ми відновили, проте деякі об'єкти відновленню не підлягають, як-от у Куп'янську, Дніпрі або Полтаві,
– зазначають в компанії.
Лише за останні 9 місяців 2025 року вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій, склала 379 мільйонів гривень. Натомість з початку 2022 року вартість його відновлення склала понад 1 мільярд гривень.
В "Новій пошті" наголошують, що збитки від російських атак сягнули значних масштабів:
- Загалом внаслідок ударів Росії по Україні було знищено 138 тисяч посилок, а прямі збитки компанії перевищують 3 мільярдів гривень,
Що відомо про минулий обстріл Запоріжжя?
16 березня внаслідок обстрілу Запоріжжя безпілотниками були зруйновані будинки, під завалами опинилася 15-річна дівчина та жінка з інвалідністю. На жаль, загинула ще одна жінка, постраждалі зараз у лікарні, у них мінно-вибухові травми, переломи.
Близько 15:50 14 березня росіяни завдали ударів КАБами по житлових кварталах Запоріжжя.
Спочатку повідомлялося про одного загиблого чоловіка та 18 поранених, зокрема трьох дітей. Утім, вдень 15 березня стало відомо, що в лікарні помер 17-річний хлопець, який зазнав поранення внаслідок ворожої атаки. Пошкоджено 12 багатоповерхових і 12 приватних будинків, об'єкт інфраструктури та автівки.
9 березня ворог завдав кілька ударів по Запоріжжю, використовуючи ракети, КАБи та дрони. Українська ППО працювала над захистом, а інформації про руйнування чи жертви наразі немає.