Почему "Магнит" в России стал убыточным?

Сеть имеет более 32 тысяч торговых точек и ранее стабильно росла, однако в 2025 году отчиталась о 22,5 миллиардах рублей убытка, пишет "РБК-Украина".

О финансовом провале стало известно из отчетности ключевой структуры группы – АО "Тандер", которая управляет магазинами "Магнит" и "Магнит Косметик".

На первый взгляд, продажи даже увеличились – выручка выросла примерно на 11% и превысила 3 триллиона рублей. Но эти деньги просто "съели" расходы:

Самый большой удар – это кредиты.

Из-за высокой ключевой ставки в России обслуживание долгов стало намного дороже: расходы подскочили почти на три четверти. Фактически вся прибыль ушла на выплаты банкам. Вторая причина – экономия покупателей. Россияне выбирают самые дешевые продукты и сокращают расходы. Чтобы не потерять клиентов, "Магнит" держал цены на минимуме, но это сильно ударило по прибыльности бизнеса.

К слову, история "Магнита" – не единичный случай. В похожей ситуации оказались и другие крупные компании России, в частности "Лукойл", "Северсталь" и "Русал". Высокие проценты и общее экономическое проседание постепенно "душат" даже самый большой бизнес.

Аналитики говорят: если уже даже продуктовые сети начинают работать в минус, это сигнал серьезных проблем во всей экономике. И скрыть их за ростом выручки уже не получается.

Какова ситуация в экономике России и что известно о дефиците бюджета?

Дефицит бюджета России за 2 месяца 2026 года расширился до 3,45 триллиона рублей, то есть это 1,5% ВВП, что достигает почти годового прогноза, сообщают в The Moscow Times.

Интересно, что экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что в конце прошлого года власти России отчитались, что дефицит бюджета составляет якобы 5,7 триллиона рублей. Впрочем бывший первый заместитель главы Центробанка России заявлял, что на самом деле реальный дефицит составляет где-то около 8 триллионов.

Иван Ус Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Дело в том, что отдельные расходы россияне перенесли с 2025 года на 2026 год. И такой существенный дефицит за 2 месяца 2026 года поэтому показатель.

Ус объясняет, что россияне считали, что смогут покрывать дефицит за счет нефтегазовых поступлений. Кроме того, Ус называет еще один фактор, который влияет негативно на покрытие дефицита России. Речь идет о крепком курсе рубля.

Экономист Олег Гетман для 24 Канала добавляет, что самое критическое для их дефицита как в этом году, так и в прошлом году, есть цены на энергоносители. И в первую очередь, на нефть.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы За два месяца 2026 года мировая цена нефти марки Brent держалась на уровне 60 долларов за баррель, а соответственно, российская марка Urals могла составлять где-то 40 долларов за баррель, что довольно близко к себестоимости. И если бы такая ситуация продержалась до конца года, то последствия для России были бы критическими.

В целом власти России рассчитывали, что итоговый дефицит бюджета в этом году составит до 3,8 триллиона рублей, или 1,6% ВВП из-за повышения налогов.

Но этому помешали реальные цены на нефть, курс рубля и экономическая динамика, которые не соответствуют тем показателям, которые были заложены в проект бюджета.

Поэтому в январе Россия заработала 9,5 миллиарда долларов на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов. Это на 1,5 миллиарда долларов меньше январских показателей, свидетельствуют данные Bloomberg.

Проблемы бизнеса в России