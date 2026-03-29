Только для женщин: какие гранты доступны для предпринимательниц в Украине

Хотя существуют программы грантов для поддержки всех предпринимателей, есть отдельные возможности для женщин. Однако нужно выполнять все условия программы, иначе финансирование могут забрать.

На какие гранты могут податься женщины-предприниматели?

О том, какие программы поддерживают женщин в бизнесе, говорится на сайте Дии.

Несмотря на то, что большинство грантов имеют универсальное назначение независимо от владельца бизнеса, есть отдельные возможности для женщин, которые открыли или хотят открыть собственное дело.

Грант на открытие бизнеса для женщин-ВПЛ – один из таких проектов. Предпринимательница может получить до 4 тысяч евро на начало бизнеса и развитие собственных навыков. Податься на программу можно до 02 апреля 2026 года.

Для усиления бизнес-потенциала стартапов, основанных женщинами действует грант для стартапов в сфере food-tech . До 26 апреля можно взять до 20 тысяч евро на развитие бизнеса в соответствующем направлении.

Грант для женщин-предпринимателей Tech Driven Growth , где дают до 1 тысячи евро на масштабирование бизнеса за счет цифровизации и технологий. А будет действовать программа до 29 марта 2026 года.

Еще один вариант – образовательно-грантовая программа для женщин-предпринимательниц Черниговщины . Она будет действовать до 1 ноября текущего года. По условиям можно рассчитывать на финансирование в 1,5 тысячи долларов на обучение в бизнес-школе и дальнейший запуск собственного дела.

В частности на постоянной основе действует грант для женщин Киевщины в сфере сельского хозяйства. По программе предоставят до 1 тысячи долларов. А цель гранта – предоставить знания в сельскохозяйственной сфере и по бизнес-управлению.

І тревел-грант для женщин предпринимательниц, создающих социальное влияние. В инициативе поддержка именно тех проектов, которые имеют социальное влияние. Финансирование действует на постоянной основе – получить можно до 1 тысячи долларов.

Этот перечень можно дополнять в соответствии с появлением новых программ и других сроков действия. Поэтому тем, кто интересуется грантами – стоит следить за региональными и местными ресурсами. Также при соответствии условий можно получить государственную поддержку "Собственное дело" – с финансированием 50 – 250 тысяч гривен на развитие или открытие бизнеса.

Как получить грант на собственное дело?

На сайте mbusiness можно просмотреть действующие грантовые программы для бизнесов. Из дополнительной информации там отмечают дедлайн подачи заявления, возможную сумму финансирования и все условия для участия.

В то же время, чтобы получить грант недостаточно только выбрать программу, пишет mainbusinesspartner. Хотя это первый и самый важный шаг. Нужно тщательно проанализировать все условия, прописанные в грантах и только потом определиться окончательно с лучшим вариантом для себя.

Следующий этап – создание бизнес-плана. И здесь не подойдет шаблон. Важно расписать свою идею до мелочей. Ведь потом этот план рассматривает специальная комиссия, которая решает – предоставлять финансирование или нет. Поэтому, от того, что предприниматель напишет в планировании и будет зависеть возможное финансирование.

Далее нужно подготовить документы и подать заявку. То есть вместе с бизнес-планом добавляем бумаги с подтверждением дохода бизнеса, оборотов предприятия, наличия или отсутствия задолженностей, текущие расходы и ссылки на статистические данные. По заявке – нужно изучить условия, которые прописаны в программе финансирования и выполнить их соответственно. Ведь даже мелочи в оформлении документу могут стать решающими, но не в пользу предпринимателя.

Предпоследний шаг – собеседование. Когда комиссия рассматривает документы и решает, или поддержать бизнес с владельцем могут пообщаться о мотивации и понимании бизнеса. В то же время спросят о реализации плана, который человек присылал. Так, процедура очень похожа на обычное собеседование при приеме на работу: рассказать об опыте, стремление, цели и показать базовое понимание своей сферы.

Ну и напоследок, если все удастся, предприниматель получает позывной результат на получение средств из гранта. Деньги поступают на счет и дальше останется только отчитаться о том, куда их потратили.

Заметьте! Если нарушить условия, на которые подписались, у вас могут потребовать вернуть сумму гранта в полном объеме.

