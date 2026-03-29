На які гранти можуть податись жінки-підприємиці?

Про те, які програми підтримують жінок у бізнесі, йдеться на сайті Дії.

Дивіться також Мережу супермаркетів "роздробили" на ФОПи: БЕБ викрило схему на 23 мільйони гривень

Попри те, що більшість грантів мають універсальне призначення незалежно від власника бізнесу, є окремі можливості для жінок, які відкрили або хочуть відкрити власну справу.

Грант на започаткування бізнесу для жінок-ВПО – один із таких проєктів. Підприємиця може отримати до 4 тисяч євро на початок бізнесу та розвиток власних навичок. Податись на програму можна до 02 квітня 2026 року.

Для посилення бізнес-потенціалу стартапів, заснованих жінками діє грант для стартапів у сфері food-tech . До 26 квітня можна взяти до 20 тисяч євро на розвиток бізнесу у відповідному напрямку.

Грант для жінок-підприємиць Tech Driven Growth , де дають до 1 тисячі євро на масштабування бізнесу за рахунок цифровізації та технологій. А діятиме програма до 29 березня 2026 року.

Ще один варіант – освітньо-грантова програма для жінок-підприємиць Чернігівщини . Вона діятиме до 1 листопада поточного року. За умовами можна розраховувати на фінансування в 1,5 тисячі доларів на навчання у бізнес-школі та подальший запуск власної справи.

Зокрема на постійній основі діє грант для жінок Київщини у сфері сільського господарства. За програмою нададуть до 1 тисячі доларів. А мета гранту – надати знання у сільськогосподарській сфері та з бізнес-управління.

І тревел-грант для жінок підприємиць, що створюють соціальний вплив. В ініціативі підтримка саме тих проєктів, які мають соціальний вплив. Фінансування діє на постійній основі – отримати можна до 1 тисячі доларів.

Цей перелік можна доповнювати відповідно до появи нових програм та інших термінів дії. Тож тим, хто цікавиться грантами – варто стежити за регіональними й місцевими ресурсами. Також за відповідності умов можна отримати державну підтримку "Власна справа" – із фінансуванням 50 – 250 тисяч гривень на розвиток або відкриття бізнесу.

Як отримати грант на власну справу?

На сайті mbusiness можна переглянути чинні грантові програми для бізнесів. З додаткової інформації там зазначають дедлайн подання заяви, можливу суму фінансування та всі умови для участі.

Водночас, щоб отримати грант не достатньо лише обрати програму, пише mainbusinesspartner. Хоча це перший і найважливіший крок. Потрібно ретельно проаналізувати усі умови, що прописані в грантах і лише потім визначитись остаточно із найкращим варіантом для себе.

Наступний етап – створення бізнес-плану. І тут не підійде шаблон. Важливо розписати свою ідею до дрібничок. Адже потім цей план розглядає спеціальна комісія, яка вирішує – надавати фінансування або ні. Тож, від того, що підприємець напише у плануванні й залежатиме можливе фінансування.

Далі потрібно підготувати документи та подати заявку. Тобто разом з бізнес-планом додаємо папери з підтвердженням доходу бізнесу, оборотів підприємства, наявності або відсутності заборгованостей, поточні витрати та посилання на статистичні дані. Щодо заявки – потрібно вивчити умови, які прописані в програмі фінансування і виконати їх відповідно. Адже навіть дрібниці в оформлені документу можуть стати вирішальними, але не на користь підприємця.

Передостанній крок – співбесіда. Коли комісія розглядає документи та вирішує, чи підтримати бізнес із власником можуть поспілкуватися про мотивацію та розуміння бізнесу. Водночас запитають про реалізацію плану, який людина надсилала. Так, процедура дуже схожа до звичайної співбесіди під час прийому на роботу: розповісти про досвід, прагнення, цілі та показати базове розуміння своєї сфери.

Ну і наостанок, якщо все вдасться, підприємець отримує позивний результат на отримання коштів із гранту. Гроші надходять на рахунок і далі залишатиметься лише прозвітувати про те, куди їх витратили.

Зауважте! Якщо порушити умови, на які підписалися, у вас можуть вимагати повернути суму гранту в повному обсязі.

Що ще потрібно знати про бізнес у 2026 році?