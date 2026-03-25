Грант на миллион евро – украинский бизнес получит новые возможности сотрудничества с НАТО
- Украинские компании могут получить гранты на разработку технологий противодействия дронам в рамках UNITE – BRAVE NATO.
- Для участия в программе компании должны объединиться в команды с партнерами НАТО и создать совместный продукт.
Украинские оборонные компании смогут получить гранты на разработку технологий для противодействия дронам. На первый этап программы UNITE – BRAVE NATO предусмотрели 10 миллионов евро.
Как получить грант для разработчиков?
Инициатива призвана способствовать сотрудничеству украинских разработчиков с компаниями из стран НАТО, чтобы создавать совместные решения для нужд фронта. Детали рассказали в Минцифры в среду, 25 марта.
Конкурс запускают украинский кластер оборонных технологий Brave1 и директорат по инновациям штаб-квартиры НАТО совместно с NCIA. Он будет сосредоточен на решениях противодействия БпЛА, а также на средствах навигации в условиях РЭБ.
Для участия в программе компании должны объединиться в команду и создать совместный продукт. А вот облегчить поиск международных партнеров предпринимателям поможет специальная платформа.
- Шаг №1 – Регистрация на портале по ссылке и прохождение комплаенс-проверки.
- Шаг №2 – После верификации участники получают доступ к платформе, где могут просматривать профили, фильтровать поиск и предлагать сотрудничество коллегам из НАТО.
- Шаг №3 – Если компании заинтересовались сотрудничеством, они получают контакты и могут сформировать совместную команду.
Если вы уже имеете налаженные партнерства с зарубежными компаниями – ожидайте старт подачи заявок на грант.
Важно! Общий бюджет первого раунда составляет 10 миллионов евро, но максимальный грант на одну команду – 1 миллион евро (до 500 тысяч евро каждой стороне).
Финалистов отберет экспертная комиссия, после чего они пройдут испытания в Украине. Объявить победителей первого конкурса планируют уже летом 2026 года.
Мы ожидаем, что эта инициатива поможет создать реальные геймченджеры в наиболее критических для нас сферах, таких как ПВО и устойчивая навигация без GPS, а также усилит совместимость наших оборонных систем,
– отметил министр обороны Михаил Федоров.
Что известно об украинских технологиях?
Напомним, ранее Зеленский отмечал, что сейчас безопасность Европы "построена" на украинских технологиях и дронах. Однако из-за войны не все отечественные компании имеют достаточно возможностей, чтобы выходить на другие рынки.
Несмотря на это, в 2026 году запланировано открыть 10 экспортных центров в Европе. Например, БпЛА уже изготавливают вместе с Германией, Великобританией, Данией и Нидерландами.