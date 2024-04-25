Жители нескольких областей Украины смогут получить гранты на поддержку бизнеса
Источник:Помощь - Hilfe zur Selbsthilfe
Международная гуманитарная организация Help - Hilfe zur Selbsthilfe начала конкурс на гранты для владельцев микробизнеса в Харьковской, Одесской, Николаевской областях и Киеве. Гранты доступны для предпринимателей микробизнеса, включая ветеранов и релоцированных предприятий в столице.
Кто может получить грант
Организация Help - Hilfe zur Selbsthilfe начинает прием заявок на программу грантов для владельцев микробизнеса. Грант предусматривает финансовую помощь до 2 510,46 евро, перечисленную в гривне, а также мониторинг деятельности поддержанных микробизнесов.
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Для получения гранта приоритет имеют следующие категории участников:
- Перемещенные лица, чей бизнес получил повреждения из-за боевых действий.
- Лица и семьи, пострадавших от конфликта, в частности те, чей бизнес был разрушен.
- Ветераны, которые имеют доказательство участия в боевых действиях в Украине после 2014 года.
- Женщины-ВПЛ, ставшие главами домохозяйств из-за военной службы или ранения мужа.
- Лица с инвалидностью с официально подтвержденным статусом.
Какие бизнесы может поддержать программа
Программа обеспечит невозмещенную финансовую помощь предприятиям в виде грантов. К потенциальным видам деятельности, что могут получить поддержку, относятся:
- деревообработка;
- ювелирные работы;
- гончарство; текстильное искусство (такое как вязание, вязание крючком и ткачество);
- производство свечей и мыловарение.
Также поддержка может быть оказана для услуг, таких как:
- домашняя уборка;
- ландшафтный дизайн;
- персональные тренировки;
- косметические услуги (включая парикмахерские и маникюр);
- уход за домашними животными;
- ИТ-сервисы и ремонт компьютеров.
Подробную информацию об условиях программы и форму регистрации можно найти по ссылке.