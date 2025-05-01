Греция судится с Adidas из-за рекламы, где кроссовок "пинает" Акрополь
- Греция начала судебный процесс против Adidas из-за рекламного видео, в котором кроссовок "пинает" Акрополь.
- Министр культуры назвала это использование символа неприемлемым, а Adidas заявила, что получила все необходимые разрешения и не намеревалась коммерчески использовать культурное наследие.
Греция начала судебный процесс против Adidas из-за видео рекламного шоу дронов, в котором кроссовок якобы "пинает" Акрополь. Это вызвало волну возмущения среди граждан страны и стало поводом для официальной реакции Министерства культуры.
Adidas обвинили в пренебрежении
В частности, министр культуры Лина Мендони назвала использование одного из важнейших символов демократии в коммерческой рекламе "неприемлемым" и таким, оскорбляющим национальное достоинство, передает 24 Канал со ссылкой на
Смотрите также Nissan сокращает производство: останется только 10 заводов в мире
"Акрополь – это не декорация для рекламы обуви", – подчеркнула Мендони.
Правительство также инициировало официальное расследование, чтобы проверить, имела ли компания все необходимые разрешения для проведения дрон-шоу в Афинах.
Спорная реклама Adidas: видео
Позиция компании
В ответ Adidas отрицает обвинения. Она заявила, что действительно получила все разрешения от местных властей, а сам Акрополь не был задействован как рекламный объект.
По словам представителей бренда, видео не было направлено на коммерческое использование культурного наследия.