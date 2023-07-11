Бизнесмен Григорьев приобрел столичную гостиницу "Эрмитаж": сколько миллионов поступило в бюджет

Киевская гостиница "Эрмитаж" ушла "с молотка". Победу на аукционе одержал Вадим Григорьев, которому принадлежит часть ЧАО "Житомирский мебельный комбинат".

Национальный антимонопольный комитет разрешил Вадиму Григорьеву приобрести гостиницу "Эрмитаж". После победы на аукционе ему осталось заключить охранный договор с органом культурного наследия.

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Аукцион ФГИУ по продаже гостиницы прошел 25 мая. Инвестор Вадим Григорьев уплатил за актив 373 миллиона гривен.

Поскольку заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках в Украине, комитет предоставил соответствующее разрешение,

– заявили в АМКУ.

Теперь бизнесмен должен зарегистрировать право собственности на объект приватизации. После этого у него есть месяц, чтобы подписать документы с органом культурного наследия.

Вадим Григорьев является акционером в ЧАО "Житомирский мебельный комбинат", ему принадлежит доля в 10%.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали рекордное количество предпринимателей.