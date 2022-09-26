Харьковская IT-компания Simcord подала в суд против Google

Харьковская IT-компания Simcord, которая после полномасштабного вторжения россии релоцировалась в Закарпатскую область, подала иск против Google. Дело будет рассматривать Хозяйственный суд Киева.

Отмечается, что Simcord просит признать определенную информацию недостоверной. Кроме того, компания требует компенсацию за нанесенный якобы моральный ущерб.

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Simcord против Google

Об иске харьковской IT-компании против Google стало известно из решения Хозяйственного суда Киева от 20 сентября, когда состоялось подготовительное заседание по делу. Как пишет издание dev.ua, ответчиками выступают юридические лица Google LLC и общество с ограниченной ответственностью "Гугл".

Вместе с тем, о чем идет речь, в материалах суда не указано. Первое заседание для фактического рассмотрения дела назначено на 25 октября 2022 года и начнется в 12:30.

Отметим, что ранее в офисе непосредственно Simcord в Мукачево провели обыски силовики. В компании назвали действия правоохранителей незаконными – работникам и руководству якобы не сообщили оснований "визита" и не предоставили никаких официальных документов, которые бы давали основания для принятия такого рода мер.

По словам представителей Simcord, тогда всех работников начали вытаскивать из их рабочих мест, отбирать личные телефоны и шиковать лицом к стене, без разъяснения их прав. Вместе с тем все это якобы сопровождалось криками и ругательствами со стороны силовиков, а также применением психологического и физического давления.

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Добавим, что в своем профиле на портале DOU Simcord позиционирует себя как холдинг, который выпускает программные продукты и использует собственную инфраструктуру финансовых продуктов, разделяя прибыль с клиентами. Компания является резидентом Дія.City, основанная в 2011 году, а бенефициаром и директором указан Александр Кудь.