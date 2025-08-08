Классический PR больше не работает: агентство HAVAS PR становится HAVAS Red
- Украинский офис HAVAS PR переходит в глобальную сеть HAVAS Red, сосредотачиваясь на комплексных коммуникационных решениях, включающих PR, стратегический креатив, инфлюенс-маркетинг и мультиканальные кампании.
- HAVAS Red интегрируется в международную экосистему, предоставляя клиентам доступ к глобальной экспертизе, инноваций, и адаптируя мировые подходы с учетом локального контекста, включая внедрение искусственного интеллекта.
Украинский офис HAVAS PR объявил о переходе в глобальную сеть HAVAS Red - коммуникационного объединения, которое работает в более чем 20 странах мира. С ребрендингом агентство выходит за пределы классического пиара и становится полноценным партнером в коммуникациях, сочетая PR, стратегический креатив, инфлюенс-маркетинг и мультиканальные кампании.
От PR до полного цикла
В компании отметили, что этот шаг – не просто смена названия, а ответ на изменение рынка, передает 24 Канал. Классический пиар больше не удовлетворяет запросов современного потребителя.
HAVAS Red предлагает комплексные коммуникационные решения, которые строятся на интеграции данных, историй, каналов и технологий – включая ИИ.
Сегодня коммуникация – это не только пресс-релиз или новость. Это – опыт в каждой точке контакта с брендом. Стратегия должна охватывать путь от СМИ до соцсетей и взаимодействия с лидерами мнений,
– объяснила Дарья Черкашина, CEO HAVAS Red Украина.
Новый уровень глобального сотрудничества
Справочно. HAVAS Red входит в состав HAVAS Group – одного из ведущих игроков на глобальном рынке коммуникаций. В 2025 году сеть получила титулы PR Network of the Year (Campaign Global) и Continental Agency of the Year (PRovoke Media).
Теперь украинский офис официально интегрирован в эту международную экосистему. Этот шаг открывает для клиентов доступ к глобальной экспертизе, инноваций и лучших практик мирового уровня.
Мы видим большой потенциал Украины. HAVAS Red Украина – это команда, способна создавать проекты глобального уровня даже в самых сложных условиях,
– отметим Джеймс Райт, Global CEO HAVAS Red.
Что меняется для клиентов?
Глобальные решения с локальным контекстом. HAVAS работает в Украине более 30 лет и хорошо знает местный рынок. Это позволяет сочетать мировые подходы с глубоким пониманием локальной специфики.
Коммуникация на 360 градусов. Агентство формирует полноценные коммуникационные стратегии с элементами креатива, инфлюенс-маркетинга, диджитала, медиа и PR.
Ставка на ИИ. В украинском офисе уже работает специальная команда, которая внедряет искусственный интеллект в рабочие процессы и клиентские кампании.
Сильная инфраструктура. HAVAS Red входит в состав Havas Village – объединения из семи агентств, включая HAVAS Engage, HAVAS Digital Kyiv, BigWig, Forward Media, THE ONE agency.