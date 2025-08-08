Украинский офис HAVAS PR объявил о переходе в глобальную сеть HAVAS Red - коммуникационного объединения, которое работает в более чем 20 странах мира. С ребрендингом агентство выходит за пределы классического пиара и становится полноценным партнером в коммуникациях, сочетая PR, стратегический креатив, инфлюенс-маркетинг и мультиканальные кампании.

От PR до полного цикла

В компании отметили, что этот шаг – не просто смена названия, а ответ на изменение рынка, передает 24 Канал. Классический пиар больше не удовлетворяет запросов современного потребителя.

Смотрите также Маск запускает рекламу в Grok: ИИ начнет зарабатывать на ответах

HAVAS Red предлагает комплексные коммуникационные решения, которые строятся на интеграции данных, историй, каналов и технологий – включая ИИ.

Сегодня коммуникация – это не только пресс-релиз или новость. Это – опыт в каждой точке контакта с брендом. Стратегия должна охватывать путь от СМИ до соцсетей и взаимодействия с лидерами мнений,

– объяснила Дарья Черкашина, CEO HAVAS Red Украина.

Дарья Черкашина, CEO HAVAS Red Украина / Фото HAVAS Red

Новый уровень глобального сотрудничества

Справочно. HAVAS Red входит в состав HAVAS Group – одного из ведущих игроков на глобальном рынке коммуникаций. В 2025 году сеть получила титулы PR Network of the Year (Campaign Global) и Continental Agency of the Year (PRovoke Media).

Теперь украинский офис официально интегрирован в эту международную экосистему. Этот шаг открывает для клиентов доступ к глобальной экспертизе, инноваций и лучших практик мирового уровня.

Мы видим большой потенциал Украины. HAVAS Red Украина – это команда, способна создавать проекты глобального уровня даже в самых сложных условиях,

– отметим Джеймс Райт, Global CEO HAVAS Red.

Джеймс Райт, Global CEO HAVAS Red / Фото HAVAS Red

Что меняется для клиентов?

Глобальные решения с локальным контекстом. HAVAS работает в Украине более 30 лет и хорошо знает местный рынок. Это позволяет сочетать мировые подходы с глубоким пониманием локальной специфики.

Коммуникация на 360 градусов. Агентство формирует полноценные коммуникационные стратегии с элементами креатива, инфлюенс-маркетинга, диджитала, медиа и PR.

Ставка на ИИ. В украинском офисе уже работает специальная команда, которая внедряет искусственный интеллект в рабочие процессы и клиентские кампании.

Сильная инфраструктура. HAVAS Red входит в состав Havas Village – объединения из семи агентств, включая HAVAS Engage, HAVAS Digital Kyiv, BigWig, Forward Media, THE ONE agency.