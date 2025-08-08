Від PR до повного циклу

У компанії зауважили, що цей крок – не просто зміна назви, а відповідь на зміну ринку, передає 24 Канал. Класичний піар більше не задовольняє запитів сучасного споживача.

HAVAS Red пропонує комплексні комунікаційні рішення, які будуються на інтеграції даних, історій, каналів і технологій – включно із ШІ.

Сьогодні комунікація – це не лише пресреліз чи новина. Це – досвід у кожній точці контакту з брендом. Стратегія має охоплювати шлях від ЗМІ до соцмереж і взаємодії з лідерами думок,

– пояснила Дар'я Черкашина, CEO HAVAS Red Україна.

Дар'я Черкашина, CEO HAVAS Red Україна / Фото HAVAS Red

Новий рівень глобальної співпраці

Довідково. HAVAS Red входить до складу HAVAS Group – одного з провідних гравців на глобальному ринку комунікацій. У 2025 році мережа отримала титули PR Network of the Year (Campaign Global) та Continental Agency of the Year (PRovoke Media).

Відтепер український офіс офіційно інтегрований у цю міжнародну екосистему. Цей крок відкриває для клієнтів доступ до глобальної експертизи, інновацій і найкращих практик світового рівня.

Ми бачимо великий потенціал України. HAVAS Red Україна – це команда, здатна створювати проєкти глобального рівня навіть у найскладніших умовах,

– зазначим Джеймс Райт, Global CEO HAVAS Red.

Джеймс Райт, Global CEO HAVAS Red / Фото HAVAS Red

Що змінюється для клієнтів?

Глобальні рішення з локальним контекстом. HAVAS працює в Україні понад 30 років і добре знає місцевий ринок. Це дозволяє поєднувати світові підходи з глибоким розумінням локальної специфіки.

Комунікація на 360 градусів. Агенція формує повноцінні комунікаційні стратегії з елементами креативу, інфлюєнс-маркетингу, діджиталу, медіа та PR.

Ставка на ШІ. В українському офісі вже працює спеціальна команда, яка впроваджує штучний інтелект у робочі процеси та клієнтські кампанії.

Сильна інфраструктура. HAVAS Red входить до складу Havas Village – об'єднання з семи агенцій, включно з HAVAS Engage, HAVAS Digital Kyiv, BigWig, Forward Media, THE ONE agency.