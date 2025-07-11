Украинская компания Headway привлекла инвестиции от фонда, который инвестировал в Spotify и Slack

Headway Inc, глобальная EdTech-компания с украинскими корнями, объявила о закрытии своего первого внешнего инвестиционного раунда серии А. Инвестором стал Bullhound Capital – фонд с портфелем в более чем 1 миллиард евро активов и историей инвестиций в Spotify, Slack, Klarna, Revolut и Unity.

Рекордные инвестиции за время войны

Это самый большой первый институциональный инвестраунд среди технологических компаний из Украины с начала полномасштабного вторжения. Одновременно это – самая большая инвестиция из шестого фонда Bullhound Capital, передает 24 Канал со ссылкой на релиз компании.

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Эта инвестиция поможет нам масштабироваться еще быстрее – развивать продукты, команду, рынки, инвестировать в AI и не останавливаться в создании новой реальности для lifelong learning,

– прокомментировал CEO Headway Антон Павловский.

Что известно о Headway Inc?

Основана в 2019 году в экосистеме Genesis. Имеет более 150 миллионов загрузок в более чем 170 странах. Компания демонстрирует ежегодный рост 100% и уже является прибыльной компанией.

Флагманские продукты:

Headway – сжатый формат знаний (пересказы книг);

Impulse – упражнения для развития когнитивных навыков;

Nibble – микроуроки по искусству, финансам, математике и тому подобное.

Также развиваются новые продукты: AddMile и Skillsta.

Стоит знать. Headway стабильно входит в топ App Store, а в апреле 2025 года заняла 4 место в мировом рейтинге EdTech-компаний по версии TIME, опередив Duolingo и Coursera.

Куда направят инвестиции?

Привлеченный капитал Headway планирует направить на:

запуск новых EdTech-продуктов,

усиление AI-составляющей,

глобальную экспансию,

консолидацию рынка,

увеличение R&D-мощностей,

расширение международной команды.

По словам Александра Ярошенко, Chief of Staff компании, раунд стал стратегическим признанием видения Headway по трансформации рынка непрерывного обучения (lifelong learning). Финансовые условия сделки остаются конфиденциальными, но компания не исключает дальнейших этапов привлечения капитала.

Этот раунд – еще одно подтверждение, что украинские компании могут строить глобальные единороги даже в условиях войны,

– подчеркнул Павловский.

Что надо знать об инвесторе?

Bullhound Capital – венчурная структура GP Bullhound с 25-летним опытом. Среди самых громких инвестиций фонда – Spotify, Klarna, Revolut, Slack, Unity, Connex.ai. Сейчас фонд активно инвестирует в AI-стартапы.