Радикальные меры: Heineken сократит 6 тысяч работников из-за падения спроса на пиво

Пивоваренная компания Heineken столкнулась с проблемой: люди начали употреблять меньше пива и переориентируются на безалкогольные напитки, из-за чего прибыли падают. Такая же проблема есть и у производителей вин и крепкого алкоголя.

Почему Heineken начинает экономить?

Компания заявила, что сократит до 6 000 рабочих мест в своей глобальной рабочей среде и установила более низкие ожидания по росту прибыли в 2026 году, пишет Reuters.

Это происходит из-за того, что Heineken и ее конкуренты сталкиваются со слабым спросом. Сокращение рабочих мест составляет почти 7% от 87 000 работников мировой пивоварни, которая занимает второе место по рыночной стоимости в мире.

В то же время, продажи во всем секторе падают на фоне финансовых трудностей потребителей.

Конкурент Carlsberg заявил, что сократит рабочие места, тогда как другие производители пива и спиртных напитков также сокращают расходы, продают активы и замедляют производство после лет низких продаж.

Как пострадали продажи и экспорт другого алкоголя?

Экспорт французского вина и крепких напитков в прошлом году упал до самого низкого объема минимум за 25 лет, сообщает Reuters.

Все из-за того, что тарифы США и китайские пошлины ударили по продажам, а сильный евро сделал некоторые алкогольные напитки дороже.

Стоимость экспорта упала на 8% до пятилетнего минимума в 14,3 миллиарда евро (17,03 миллиарда долларов).

Экспорт шампанского, который составляет 35% стоимости всего экспорта вина, несколько вырос в объемах, но упал на 4,5% в стоимости. Падение было связано с резким ростом евро относительно доллара, которое началось в начале прошлого года.

