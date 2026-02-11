Радикальные меры: Heineken сократит 6 тысяч работников из-за падения спроса на пиво
- Heineken планирует сократить до 6 000 рабочих мест из-за снижения спроса на пиво и установила более низкие ожидания по прибыли в 2026 году.
- Экспорт французского вина и крепких напитков упал до самого низкого объема за не менее 25 лет из-за тарифов США, китайские пошлины и сильный евро.
Пивоваренная компания Heineken столкнулась с проблемой: люди начали употреблять меньше пива и переориентируются на безалкогольные напитки, из-за чего прибыли падают. Такая же проблема есть и у производителей вин и крепкого алкоголя.
Почему Heineken начинает экономить?
Компания заявила, что сократит до 6 000 рабочих мест в своей глобальной рабочей среде и установила более низкие ожидания по росту прибыли в 2026 году, пишет Reuters.
Это происходит из-за того, что Heineken и ее конкуренты сталкиваются со слабым спросом. Сокращение рабочих мест составляет почти 7% от 87 000 работников мировой пивоварни, которая занимает второе место по рыночной стоимости в мире.
В то же время, продажи во всем секторе падают на фоне финансовых трудностей потребителей.
Конкурент Carlsberg заявил, что сократит рабочие места, тогда как другие производители пива и спиртных напитков также сокращают расходы, продают активы и замедляют производство после лет низких продаж.
Как пострадали продажи и экспорт другого алкоголя?
Экспорт французского вина и крепких напитков в прошлом году упал до самого низкого объема минимум за 25 лет, сообщает Reuters.
Все из-за того, что тарифы США и китайские пошлины ударили по продажам, а сильный евро сделал некоторые алкогольные напитки дороже.
Стоимость экспорта упала на 8% до пятилетнего минимума в 14,3 миллиарда евро (17,03 миллиарда долларов).
Экспорт шампанского, который составляет 35% стоимости всего экспорта вина, несколько вырос в объемах, но упал на 4,5% в стоимости. Падение было связано с резким ростом евро относительно доллара, которое началось в начале прошлого года.
Новости алкогольного бизнеса
Производители алкоголя останавливают производство и снижают цены из-за исторического падения спроса на виски, текилу и коньяк, накапливая запасы на складах. Пять крупнейших производителей алкоголя имеют запасы на сумму 22 миллиарда долларов.
В 2024 году страны ЕС увеличили производство пива на 0,6%, до 32,7 миллиардов литров, и безалкогольного пива до 2 миллиардов литров. Германия является крупнейшим производителем пива в ЕС, тогда как Нидерланды остаются основным экспортером, а Франция – крупнейшим импортером.