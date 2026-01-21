Какие запасы алкоголя накопили?

Историческое падение спроса на шотландский виски, виски, коньяк и текилу оставило производителей напитков в безвыходном положении, как сообщает FT.

Это заставило их законсервировать винокурни и снижать цены, чтобы перераспределить бутылки, накапливающиеся на складах.

Согласно их финансовым отчетам, пять крупнейших производителей алкоголя, котирующихся на бирже – Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau – имеют запасы выдержанных крепких напитков на сумму 22 миллиарда долларов, что является самым высоким уровнем запасов за более чем десять лет.

Что говорят производители?

Накопление запасов усиливает долговую нагрузку производителей напитков и грозит привести к ценовой войне.

К примеру, запасы французского производителя коньяка Rémy на сумму 1,8 миллиарда евро, имеющие срок погашения, теперь почти вдвое превышают его годовой доход и близки ко всей его рыночной капитализации.

Как результат, японская компания по производству напитков Suntory закрыла свою главную винокурню по производству бурбона Jim Beam, базирующаяся в Кентукки, минимум на год. Между тем Diageo приостановила производство виски на своих заводах в Техасе и Теннесси до лета.

