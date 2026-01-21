Які запаси алкоголю накопичили?

Історичне падіння попиту на шотландський віскі, віскі, коньяк та текілу залишило виробників напоїв у безвихідному становищі, як повідомляє FT.

Дивіться також Jim Beam зупиняє виробництво бурбону: чи зникне продукт з полиць

Це змусило їх законсервувати винокурні та знижувати ціни, щоб перерозподілити пляшки, що накопичуються на складах.

Згідно з їхніми фінансовими звітами, п'ять найбільших виробників алкоголю, що котируються на біржі – Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman та Rémy Cointreau – мають запаси витриманих міцних напоїв на суму 22 мільярди доларів, що є найвищим рівнем запасів за понад десять років.

Що кажуть виробники?

Накопичення запасів посилює боргове навантаження виробників напоїв і загрожує призвести до цінової війни.

  • До прикладу, запаси французького виробника коньяку Rémy на суму 1,8 мільярда євро, що мають термін погашення, тепер майже вдвічі перевищують його річний дохід і близькі до всієї його ринкової капіталізації.
  • Частка товарних запасів Diageo, що закінчуються терміном погашення, від річного доходу зросла з 34% у 2022 фінансовому році до 43% у 2025 році. Вартість витриманих акцій групи FTSE 100, переважно американського віскі та скотчу, станом на червень минулого року досягла 8,6 мільярдів доларів.
  • Тим часом у США продажі міцних напоїв, від текіли Don Julio до ірландського віскі Jameson, йдуть все гірше й гірше. Загальний обсяг продажів міцних напоїв впав на 3,4% за чотири тижні до кінця грудня порівняно з падінням на 2,4% за попередні чотири тижні.

Як результат, японська компанія з виробництва напоїв Suntory закрила свою головну винокурню з виробництва бурбону Jim Beam, що базується в Кентуккі, щонайменше на рік. Тим часом Diageo призупинила виробництво віскі на своїх заводах у Техасі та Теннессі до літа.

В Україні більше не буде коньяку: що відомо?

  • Українські виробники зобов’язані відмовитися від назви "коньяк" для своїх напоїв і використовувати назву "бренді" з 2026 року.

  • Найбільшими виробниками коньяку та бренді 2024 року в Україні стали "Винокурня Аккермана" (Albo Group), "Одеський коньячний завод" (Global Spirits), "Шабо", "Миколаївський коньячний завод" (Bayadera Group).

  • За 10 років не всі виробники встигли адаптуватися до змін, тому деякі виробники можуть не встигнути перейменувати свій продукт.

  • Штрафи за порушення правил географічних зазначень – від 5 до 15 мінімальних заробітних плат. На 1 січня 2026-го це від 43 235 гривень до 129 705 гривень.