Які запаси алкоголю накопичили?

Історичне падіння попиту на шотландський віскі, віскі, коньяк та текілу залишило виробників напоїв у безвихідному становищі, як повідомляє FT.

Це змусило їх законсервувати винокурні та знижувати ціни, щоб перерозподілити пляшки, що накопичуються на складах.

Згідно з їхніми фінансовими звітами, п'ять найбільших виробників алкоголю, що котируються на біржі – Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman та Rémy Cointreau – мають запаси витриманих міцних напоїв на суму 22 мільярди доларів, що є найвищим рівнем запасів за понад десять років.

Що кажуть виробники?

Накопичення запасів посилює боргове навантаження виробників напоїв і загрожує призвести до цінової війни.

До прикладу, запаси французького виробника коньяку Rémy на суму 1,8 мільярда євро, що мають термін погашення, тепер майже вдвічі перевищують його річний дохід і близькі до всієї його ринкової капіталізації.

Частка товарних запасів Diageo, що закінчуються терміном погашення, від річного доходу зросла з 34% у 2022 фінансовому році до 43% у 2025 році. Вартість витриманих акцій групи FTSE 100, переважно американського віскі та скотчу, станом на червень минулого року досягла 8,6 мільярдів доларів.

, що закінчуються терміном погашення, від річного доходу зросла з 34% у 2022 фінансовому році до 43% у 2025 році. Вартість витриманих акцій групи FTSE 100, переважно американського віскі та скотчу, станом на червень минулого року досягла 8,6 мільярдів доларів. Тим часом у США продажі міцних напоїв, від текіли Don Julio до ірландського віскі Jameson, йдуть все гірше й гірше. Загальний обсяг продажів міцних напоїв впав на 3,4% за чотири тижні до кінця грудня порівняно з падінням на 2,4% за попередні чотири тижні.

Як результат, японська компанія з виробництва напоїв Suntory закрила свою головну винокурню з виробництва бурбону Jim Beam, що базується в Кентуккі, щонайменше на рік. Тим часом Diageo призупинила виробництво віскі на своїх заводах у Техасі та Теннессі до літа.

