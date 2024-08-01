"Херсонский арбуз" получил статус бренда
Источник:Минэкономики
Государственный департамент интеллектуальной собственности и инноваций Украины официально одобрил регистрацию нового географического указания - "Херсонский арбуз". Теперь это украинский бренд.
Бренд "Херсонского арбуза"
Бахчевые, выращенные на песчаных почвах Таврического края в Скадовском, Херсонском и Каховском районах Херсонской области, отныне будут официально признаны с географическим названием.
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Регистрация Херсонского арбуза как географического указания является важным событием для нашего аграрного сектора. Арбуз, выращенный на песчаных почвах Таврического региона, получил признание за свою уникальность и стал символом устойчивости и преданности украинских фермеров,
– написали в Минэкономики.
Министерство экономики отметило важность географических указаний, которые предоставляют производителям дополнительные преимущества, усиливая их способность конкурировать как на внутреннем, так и на международном рынках.
Благодаря этому местная экономика получит толчок к увеличению налоговых поступлений, что будет способствовать экономическому росту в регионе. Для потребителей это гарантия, что они и в дальнейшем будут получать высококачественные и безопасные продукты.Напомним! Именно Ассоциация производителей арбузов Херсонщины подала заявку на регистрацию географического указания.
Что такое географическое указание
Географическое указание – это название или обозначение, которое идентифицирует продукт как такой, происходящий из определенной территории, страны, региона или местности. Это обозначение подчеркивает особое качество, репутацию и другие важные характеристики, которые тесно связаны с его географическим происхождением.