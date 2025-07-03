Популярная сеть фастфуда Hesburger массово заходит на запад Украины

Одна из крупнейших сетей фастфуда в Финляндии Hesburger сообщила о новом этапе расширения в Украине. В ближайшие 5 лет компания планирует инвестировать более 12 миллионов евро в развитие своего бизнеса и открытие не менее 10 новых ресторанов в западных регионах страны.

Hesburger инвестирует 12 миллионов евро

Об этом сообщило Министерство аграрной политики после встречи заместителя министра Оксаны Осьмачко с представителями финского бизнеса и руководством Hesburger в Украине, передает 24 Канал.

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На сегодня Hesburger имеет 7 заведений в Киеве и области, а украинская команда компании насчитывает около 75 сотрудников.

Финские компании не просто остаются в Украине они расширяют инвестиции. Это важный сигнал международному сообществу об экономической устойчивости нашего государства,

– отметила Осьмачко.

Ранее, в марте 2025 года, Hesburger открыл собственный производственно-логистический комплекс под Киевом, вложив в него 7,3 миллиона евро. Там изготавливают котлеты и хранят продукцию для украинских ресторанов сети.

Заметьте. Это – первая финская промышленная инвестиция в Украину с начала полномасштабного вторжения.