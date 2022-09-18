H&M идет с белорусского рынка: магазины допродадут остатки товаров

Шведский ритейлер одежды H&M решил свернуть бизнес не только в россии, но и в беларуси. Вскоре магазины бренда временно откроются там для того, чтобы допродать остатки товаров.

В начале марта компания закрыла точки продаж в стране-агрессорке и ее сателлите – беларуси, на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину. Тогда же прекратились импорт товаров бренда и вливание новых инвестиций в эти страны.

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H&M уходит из беларуси

Белорусские и российские СМИ утверждали, что компания якобы планирует возобновить работу магазинов и поставки новых коллекций одежды в их страны "уже в ближайшее время". Для беларуси называли дату 19 августа, однако этого не произошло.

В пресс-службе H&M отметили, что вскоре временно возобновят работу своих белорусских магазинов, но лишь для того, чтобы продать остатки товаров в течение ограниченного периода времени. В россии представительства бренда уже допродают остатки одежды, однако 18 июля ритейлер заявил об окончательном выходе из страны-агрессорки.

При этом кремлевское пропагандистское СМИ писало, что компания будто бы планирует удержаться на их рынке как можно дольше, и якобы завезла новую коллекцию одежды через Казахстан. В H&M эту информацию опровергли.

Добавим, что на белорусском рынке H&M появилась три года назад. Всего в стране работало три магазина бренда – в Минске и Гродно.