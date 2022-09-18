На початку березня компанія зачинила точки продажу у країні-агресорці та її сателіті – білорусі, на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді ж припинились імпорт товарів бренду та вливання нових інвестицій у ці країни.

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H&M йде з білорусі

Білоруські та російські ЗМІ стверджували, що компанія буцімто планує відновити роботу магазинів та поставки нових колекцій одягу у їхні країни "вже найближчим часом". Для білорусі називали дату 19 серпня, проте цього не сталося.

У пресслужбі H&M зазначили, що невдовзі тимчасово відновлять роботу своїх білоруських магазинів, але лише для того, щоб допродати залишки товарів протягом обмеженого періоду часу. У росії представництва бренду вже допродують залишки одягу, проте 18 липня ритейлер заявив про остаточний вихід з країни-агресорки.

При цьому, кремлівське пропагандистське ЗМІ писало, що компанія начебто планує втриматись на їхньому ринку якнайдовше, і буцімто завезла нову колекцію одягу через Казахстан. В H&M цю інформацію спростували.

Додамо, що на білоруському ринку H&M з'явилась 3 роки тому. Усього у країні працювало три магазини бренду – у Мінську та Гродно.