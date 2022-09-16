При цьому, росЗМІ посилається на анонімне джерело, яке начебто "близьке до керівництва" шведської компанії. Видання стверджує, що H&M організувала ввезення нової колекції одягу через Казахстан, оскільки ритейлер буцімто намагається протриматись на російському ринку якнайдовше.

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Чи справді H&M прагне залишитись на російському ринку

Джерело російського ЗМІ переконане, що H&M була начебто змушена завезти нову колекцію, аби "бодай ефективно реалізувати товарні залишки, оскільки для цього потрібний ширший асортимент". Проте шведська компанія спростовує цю інформацію:

Ми реалізуємо (у росії – ред. 24 канал) лише той сток, що залишився.

Ба більше, саме ж пропагандистське ЗМІ пише, що нова колекція одягу "поки" не з'явилась у російських магазинах.

Зауважимо, що російські ЗМІ вже не вперше ширять новини про буцімто "повернення міжнародних компаній" на ринок країни-агресорки "найближчим часом". Так, нещодавно пропагандисти розповідали, що вже у вересні – жовтні до них начебто повернеться Samsung – в українському представництві техногіганта заявили, що це брехня.

Нагадаємо, що H&M припинила поставки своїх товарів у росію ще на початку березня, на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. 18 липня ритейлер оголосив про остаточний вихід з російського ринку.

Після обережного аналізу, ми вважаємо неможливим, з огляду на нинішню ситуацію, продовжувати бізнес у росії,

– заявила СЕО H&M Group Хелена Хельмерссон.

До слова, 2 серпня H&M тимчасово відкрила свої магазини у росії для фінального розпродажу залишків одягу. Додамо, що на ринку країни-агресорки компанія з'явилась у 2009 році, а за відкритими даними з російських реєстрів, у 2021 році чистий прибуток H&M у росії склав 6,9 мільярда рублів.