Снова работает: H&M возобновил работу во Львове

Магазины бренда H&M были закрыты с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако с ноября этого года компания начала постепенное открытие своих магазинов.

В четверг, 23 ноября, в торгово-развлекательном центре Victoria Gardens" свою работу возобновил популярный магазин шведской одежды и косметики H&M. Об этом стало известно из страницы ТРЦ в соцсети Instagram.

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Что известно об H&M H&M – это шведский бренд одежды и косметики, который отличается своей стильной одеждой по доступным ценам. Главный офис компании находится в Стокгольме. H&M имеет более 4000 магазинов в 64 странах по всему миру. Во Львове магазин H&M открыли 28 октября 2021 в торгово-развлекательном центре Victoria Gardens на улице Кульпарковской.

Почему магазины были закрыты

После начала полномасштабного вторжения России в Украину H&M закрыл все свои магазины по Украине и отменил возможность заказа товаров онлайн. Ранее компания неоднократно отмечала, что идет тесный диалог с партнерами и властями о постепенном возобновлении работы в большинстве своих магазинов в Украине с ноября 2023 года.

Где еще возобновили работу магазины H&M

Шведский магазин H&M впервые после начала войны открыл свои магазины в Киеве 9 ноября в ТРЦ "Lavina Mall" да "Respublika Park". Впоследствии, 16 ноября, возобновилась работа магазина в ТРЦ "Retroville".