В Украине планируют изменить правила бронирования: что нужно сделать бизнесу до 20 октября

Правительство готовит пересмотр правил бронирования военнообязанных, что может привести к сокращению числа работников с отсрочкой на предприятиях критически важных отраслей. Бизнесу уже сейчас стоит кое-что проверить и подготовить.

Какие изменения в системе бронирования готовит правительство

Кабинет Министров Украины разрабатывает проект изменений в постановление, регулирующее бронирование от мобилизации на период военного положения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно обнародованной информации, предлагаются следующие нововведения:

Снизить лимиты бронирования для оборонной промышленности и энергетики – со 100% до 85% работников.

со 100% до 85% работников. Сократить лимиты для коммунальных предприятий – с 75% до 60% для теплоснабжения, водоканалов и сферы обращения с отходами.

– с 75% до 60% для теплоснабжения, водоканалов и сферы обращения с отходами. Изменить расчет количества работников – людей, которые уже имеют законную отсрочку, в частности студентов, ухаживающих за больными, и родителей троих детей, предлагают не учитывать в расчетной базе. Например, если из 100 работников 20 уже имеют отсрочку, при лимите в 50% можно будет бронировать 40 человек вместо 50.

– людей, которые уже имеют законную отсрочку, в частности студентов, ухаживающих за больными, и родителей троих детей, предлагают не учитывать в расчетной базе. Например, если из 100 работников 20 уже имеют отсрочку, при лимите в 50% можно будет бронировать 40 человек вместо 50. Усилить контроль за статусом критически важных предприятий. При Кабмине планируют изменить состав Координационного центра, в который войдут представители СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Нацполиции. Его рекомендация потребуется для получения статуса критически важного предприятия или установления лимита бронирования свыше 50%. Центр также сможет рекомендовать отмену уже предоставленного статуса.

В то же время в проекте, по словам Железняка, пока нет четких положений относительно бронирований, которые уже оформлены сверх новых лимитов.

Что нужно сделать бизнесу до 20 октября

Предприятиям стоит начать подготовку заранее, не дожидаясь окончательного утверждения новых правил. Это поможет оценить потенциальные риски и подготовить аргументы для подтверждения важности компании.

Уже сейчас бизнесу рекомендуют:

Подсчитать количество сотрудников. Определить, у скольких человек уже есть другие законные основания для отсрочки и как это может повлиять на доступный лимит бронирования. Собрать доказательства важности предприятия. Подготовить данные об оборонных контрактах, доле рынка, уплаченных налогах, валютной выручке и уровне заработной платы. Обратиться в профильное министерство или ОГА и подать предложения до 20 октября. Выяснить, как будут пересматриваться отраслевые критерии и какие документы могут понадобиться для подтверждения статуса. Если у предприятия есть аргументы в пользу сохранения действующих условий, стоит их донести.

Если предложенные изменения будут приняты, части компаний придется работать с меньшим количеством забронированных работников. В то же время речь идет о подготовленном проекте изменений, а не об окончательно утвержденных правилах.

Напомним, что в Украине не все работники критически важных предприятий могут получить бронирование от мобилизации.

Оформление бронирования доступно только для военнообязанных, официально трудоустроенных по трудовому договору или контракту. Гиг-специалисты, ФЛП и лица, работающие по гражданско-правовым договорам, не имеют права на бронирование независимо от статуса предприятия.

Также обязательным условием является нахождение работника на воинском учете и наличие воинско-учетного статуса.