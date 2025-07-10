"Новая почта" запускает новую услугу "Пункт передачи": что это и как работает

"Новая почта" внедрила новую услугу "Пункт передачи", которая позволяет оставить вещи для временного хранения в удобном формате: в отделении, почтомате или пункте приема-выдачи.

Стоимость услуг и требования

Компания объяснила, что сервис подойдет для тех, кто хочет на некоторое время оставить чемодан, рюкзак или другие личные вещи весом до 30 килограммов, передает 24 Канал.

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В стоимость входит хранение до 7 дней (для паллет – до 3 дней). Со следующего дня (8-го для вещей, 4-го для паллет) начисляется дополнительная плата.

Требования к отправлениям:

Документы: до 35×25×2 сантиметров и до 1 килограмма.

Посылки: до 120×70×70 сантиметров и до 30 килограммов фактического или объемного веса.

Обратите внимание. Для отдельных отделений действуют ограничения – максимальная длина каждой стороны пакета не должна превышать 60 сантиметров. Предусмотрены также параметры для паллет, шин и дисков.

Как воспользоваться услугами

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно создать экспресс-накладную в мобильном приложении, выбрать один и тот же пункт для отправки и получения, указать получателя и (при необходимости) заказать упаковку.