Hyundai примет участие в реконструкции аэропорта "Борисполь": процесс работы уже пошел

Многие крупные международные бизнесы вызвались помочь Украине в восстановлении. Наибольший акцент делают на инфраструктурных объектах.

Правительство Южной Кореи уже анонсировало предложения в тысячи проектов для восстановления Украины. Их общая стоимость – примерно 52 миллиарда долларов. Частный бизнес не стоит в стороне и готов помочь.

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Hyundai поможет восстановить аэропорт "Борисполь"

Компания Hyundai Engineering & Construction сообщила о том, что станет одним из участников восстановления международного аэропорта "Борисполь". Полностью завершить объект по понятным причинам планируется после войны.

Южнокорейский гигант подписал соглашение, согласно которому должен возобновить посадочные полосы, а также построить новый грузовой терминал. В последнем Hyundai E&C уже проводит технико-экономическое обоснование.

В компании отметили, что Борисполь будут восстанавливать, опираясь на опыт строительства аэропортов в Инчхоне (Южная Корея), Чанги (Сингапур) и Чинчеро (Перу). Также в заявлении говорится, что аэропорт возле Киева должен стать лишь первым объектом, который Hyundai E&C будет восстанавливать в Украине.

Hyundai E&C будет сотрудничать с Украиной для восстановления не только транспортной инфраструктуры страны, включая аэропорты и железные дороги, но и ее энергетическую инфраструктуру,

– сказал Юн Йонг Джун, генеральный директор компании.