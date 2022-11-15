IKEA ликвидирует еще одну "дочку" в России: когда ритейлер полностью выйдет из страны-агрессора

Шведский мебельный гигант IKEA ликвидирует еще одно свое российское подразделение – ООО "Икеа Закупочные Услуги Рус". Решение о закрытии дочерней компании было принято на внеочередном заседании участников общества с ограниченной ответственностью 10 ноября.

Предприятие на 95% принадлежит зарегистрированным в Швейцарии IKEA Supply AG, а остальные 5% – IKEA Supply Services Holding AG. Об этом сообщили РосСМИ, передает Бизнес 24.

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IKEA завершает процесс выхода из России и Беларуси

Шведский ритейлер продолжает выходить с рынков стран-агрессоров. В своем финансовом отчете, опубликованном в начале ноября, IKEA подтвердила, что до конца 2022 года планирует окончательно закрыть закупочные и логистические офисы в Москве и Минске.

Также в документе указано, что к началу 2023 года компания намерена завершить продажу своих четырех заводов в Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и Красной Поляне, которые прекратили работу в июне.

Вместе с тем, ритейлер решил ликвидировать дочернее ООО "Икеа Закупочные Услуги Рус", основными видами деятельности которого в России было:

создание и использование баз данных и информационных ресурсов;

управление недвижимостью;

предоставление посреднических услуг при оценке недвижимости.

Добавим, что по результатам 2021 года это дочернее предприятие IKEA в России получило выручку в 454 миллиона рублей и чистую прибыль в 31 миллион рублей.

Напомним, что IKEA объявила о сворачивании своего бизнеса в России еще в начале марта, на фоне вторжения страны-агрессора в Украину. Ритейлер прекратил работу своих магазинов, фабрик и офисов в России и Беларуси и сейчас находится на завершающем этапе продажи всех своих активов в странах-агрессорах.