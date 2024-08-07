Илон Маск объявил войну: почему компании бойкотируют соцсеть Х

Илон Маск объявил "войну" компаниям, которые бойкотируют его соцсеть X и не размещают там рекламу. Об этом он написал на своей странице в Х.

Х подает иск против компаний

Генеральный директор соцсети Линда Яккарино заявила, что компания подала антимонопольный иск в суд против Глобального альянса за ответственные медиа.

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В частности, судится с компаниями Mars и Unilever, а также против Всемирной федерации рекламодателей за "незаконный" бойкот соцсети. По ее словам, такие действия обошлись X в миллиарды долларов.

Сам Маск написал, что компания два года пыталась найти решение этой ситуации.

Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война,

– пишет миллиардер.

Почему компании начали бойкотировать рекламу

Илон Маск столкнулся с критикой после антисемитского комментария под публикацией одного из пользователей соцсети X. Пользователь написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним так же. Маск ответил, поддерживая это заявление, что вызвало волну возмущения.

Из-за этого крупные компании, такие как Walt Disney, Apple и Sony Pictures, прекратили размещение рекламы на платформе. Маск пообещал предпринять юридические действия против всех участников кампании бойкота. Тогда издание The New York Times писало, что платформа может потерять до 75 миллионов долларов из-за бойкота рекламодателей.