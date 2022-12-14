Илон Маск снова потерял звание самого богатого человека мира: кто его опередил

Илон Маск второй раз за месяц потерял звание самого богатого человека мира. На этот раз миллиардер уступил первую строчку в рейтингах сразу двух авторитетных изданий.

Так, по оценкам Bloomberg и Forbes, 14 декабря состояние французского магната Бернара Арно в режиме реального времени превышает капитал Маска на несколько миллиардов долларов. Бизнес 24 передает детали.

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Илон Маск снова не самый богатый человек мира

Согласно рейтингу издания Forbes от 8 декабря, Илон Маск уже уступал званием самого богатого человека мира Бернару Арно, однако вскоре вернул себе лидерство. Впрочем, теперь французский миллиардер значительно увеличил отрыв и опередил основателя Tesla еще и в рейтинге от Bloomberg.

По оценкам Forbes, по состоянию на вторую половину дня 14 декабря, Маск потерял 4,5 миллиарда долларов, и сейчас его состояние достигает 176,8 миллиарда долларов. Капитал Бернара Арно, в свою очередь, напротив, продемонстрировал рост на 1,6 миллиарда долларов, что позволило владельцу контрольного пакета акций LVMH занять первую строчку рейтинга с показателем в 187,5 миллиарда долларов.

Тем временем издание Bloomberg оценило потери капитала Маска в 3,95 миллиарда долларов, в результате чего он занял второе место с показателем 164 миллиарда долларов. Состояние Арно при этом выросло на 4,13 миллиарда долларов и сейчас достигает 171 миллиарда долларов.

Добавим, что Илон Маск начал стабильно терять капитал после покупки социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Тем временем состояние Бернара Арно и его семьи постепенно увеличивается на фоне возглавления его сыном Антуаном модного дома Christian Dior SE.