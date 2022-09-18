российский бизнес в Украине: Арахамия рассказал, что будет с имуществом Фридмана и Дерипаски

Имущество и активы россиян в Украине будут конфискованы. Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия также рассказал об Ocean Plaza, судьбе Альфа-Банка и ситуации с Николаевским глиноземным заводом, принадлежащим Олегу Дерипаске.

Что будет с имуществом россиян в Украине российские активы в Украине планируют передавать в Фонд государственного имущества для управления и последующей приватизации. АРМА останется как юридический инструмент для передачи этих активов. Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io

Арахамия также сообщил, что рассматривается вариант продажи этих активов инвесторам. Однако в этой ситуации есть вероятность, что российские собственники могут подать в европейские суды и в случае выигрыша потребовать компенсацию.

Прежде всего, под конфискацию попадут российские государственные активы, затем активы российских олигархов, а затем среднего бизнеса.

Если у бизнеса есть и украинский совладелец, часть российских акций будет конфискована, но украинский собственник останется управлять активом.

О ТРЦ Ocean Plaza

Сейчас межведомственная рабочая группа в Кабмине разрабатывает календарный график конфискации активов. Финальную концепцию должны представить через два месяца.

Что касается ТРЦ Ocean Plaza, то здесь действует сценарий, когда часть акций конфискована правительством, но украинский владелец остается управлять бизнесом. Сейчас 67% акций принадлежат государству, 33% у местных инвесторов.

Первоочередная задача – открытие ТРЦ. Думаю, это произойдет в течение недели,

– поделился Арахамия.

Завод в Николаеве Дерипаска

А вот с Николаевским глиноземным заводом, принадлежащим Олегу Дерипаске, сложилась сложная ситуация.

Если идти в популистском формате, то нужно арестовать и забрать, но тогда государство должно найти деньги, чтобы платить зарплату нескольким тысячам человек. Выручка у завода с марта — ноль, поскольку порты не работают и производство глинозема остановлено,

– подчеркнул депутат.

Он добавил, что до войны предприятие стоило более 1 миллиарда долларов, "а будет стоить минус сколько-то и просто закроется". Вместе с тем покидать предприятие в собственности Дерипаски правительство не планирует.

Об АльА-Банке

По словам Арахамии Альфа-Банка, нужна большая докапитализация, около 1 миллиарда долларов.

Есть риск, что как только мы об этом объявим, с него уйдут все вкладчики и живые клиенты. Банк не то, что обесценится, а государство еще будет рассчитываться по долгам,

– подчеркнул Арахамия.

Разрабатывать стратегии по российским активам будет Фонд госимущества.