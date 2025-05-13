Россия рассмотрит возвращение иностранного бизнеса: "Извинений недостаточно", – Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что фиксирует заинтересованность крупного бизнеса из стран, которые страна-агрессор считает "недружественными", в возвращении на российский рынок.

Путин не против, чтобы компании вернулись

Однако возвращение возможно только при условии прагматического подхода – с учетом выгоды для страны, а также поведения компаний при выходе с рынка после начала полномасштабной войны. Об этом он заявил на встрече с представителями организации "Деловая Россия", сообщают росСМИ, информирует 24 Канал.

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"На меня выходят, крупные компании хотят вернуться. Пожалуйста. Но надо смотреть, как кто себя вел", – сказал Путин. Более того, он добавил, что занять освободившиеся ниши будет сложно, поскольку за время отсутствия иностранных игроков во многих отраслях появились российские аналоги.

Извинений будет недостаточно

Глава государства также подчеркнул, что простого извинения со стороны западных инвесторов недостаточно, даже если компании покинули рынок под давлением.

Они сейчас "наизвиняются". Если нужно – придут и расцелуют тебя. Но этого мало. Должны действовать прагматично,

– отметил он.

Поэтому, по словам диктатора, одним из факторов, который будет учитываться, станет участие бизнеса в поддержке Вооруженных сил Украины. А ключевым критерием допуска иностранцев на рынок, по словам Путина, будет экономическая целесообразность.

"Выгодно – пускаем. Не выгодно – найдем тысячу причин, и 999 из них будут соответствовать нормам ВТО", – добавил он.