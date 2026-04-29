Каждый седьмой – миллионер: как венгерский бизнес "увлекает" Украину и сколько зарабатывает

В Украине работает 246 компаний, за которыми стоят венгерские владельцы – все они подали финансовую отчетность за 2025 год. И что любопытно: примерно каждый седьмой такой бизнес уже вышел на годовой доход более 100 миллионов гривен.

Что известно о венгерском бизнесе в Украине?

В целом венгерский бизнес в Украине чувствует себя довольно уверенно– совокупный доход этих компаний достиг 29, 77 миллиардов гривен, что на 8% больше, чем годом ранее, пишет Опендатабот.

Смотрите также Самый богатый бизнесмен Украины заработал более 840 миллиардов в год– кто еще в топе

Безоговорочным лидером среди них остается ОТП Банк– его годовой доход почти дотягивает до 12 миллиардов. Более того, это единственная компания с венгерскими корнями, которая попала в актуальный Индекс Опендатабота.

Далее в списке самых богатых– агростроительная группа "Астра" с доходом 3, 6 миллиардов гривен. За ней идут ТИС– Уголь (1, 95 миллиарда), ОТП Лизинг (1, 7 миллиарда) и Трансинвестсервис из 1, 68 миллиарда. Следует учитывать, что часть этих бизнесов имеет смешанную структуру собственности– вместе с венграми там присутствуют украинские или другие европейские инвесторы.

Да, рост доходов таких компаний может означать ужесточение конкуренции для украинского бизнеса, но одновременно– дополнительные налоги и рабочие места.

Где больше всего венгерских бизнесов и какие сферы выделяют?

Географически больше всего венгерского бизнеса сосредоточено на Закарпатье– там зарегистрировано 115 компаний, то есть почти половина от общего количества. В столице работает еще 67 таких бизнесов, а в Одесской области– 21. При этом именно Киев стал центром наиболее прибыльных компаний: здесь базируется почти половина предприятий с доходом более 100 миллионов.– 15 компаний:

Относительно сфер деятельности, то венгерские инвесторы чаще всего выбирают оптовую торговлю — таких компаний 54. Недвижимость тоже пользуется спросом (24 бизнеса). Также аграрный сектор остается стабильно привлекательным.– здесь работает 17 компаний.

Самые популярные сферы бизнеса венгров / инфографика Опендатабот

Любопытно! Активность венгерского бизнеса в Украине отчасти объясняется географической близостью, особенно Закарпатье, а также историческими экономическими связями между странами. Это свидетельствует о том, что иностранные инвесторы продолжают работать в Украине даже несмотря на войну и экономические риски.

Почему иностранцы открывают бизнес в Украине?

По итогам 2025 года иностранцы активно регистрировали бизнесы в Украине, причем речь не только о крупных инвестициях., но и о малом и среднем бизнесе, пишет Опендатабот.

К слову, Кипр и Нидерланды уже давно остаются ключевыми "хабами" для структурирования украинского бизнеса. Речь идет о компаниях, которые имели доход от 100 миллионов гривен согласно финансовой отчетности за 2025 год.

Чаще всего иностранцы выбирают следующие отрасли:

оптовая торговля– 25, 8%;

сельское хозяйство– 8, 9%;

IT– 5, 9%;

снабжение света, газа– 5, 4%;

розничная торговля– 4, 3%.

Как украинские беженцы оказывают влияние на ВВП стран Европы?

Украинцы за границей– экономически активные члены общества, которые в большинстве своем интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

из-за войны в страны ЕС выехали 5– 7 миллионов жителей Украины. Больше всего осело в Польше, Германии и Чехии, где вместе с мигрантами предыдущих лет украинцы интегрируются в местные рынки труда, наполняют бюджеты и пенсионные фонды. По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:

в Польше– 900 тысяч украинцев;

в Германии– 295 тысяч;

в Чехии– около 390 тысяч.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Украинцы– не обуза для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за границей конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны, это вызывает приятное удивление., а с другой– понимание, что перед нашей страной предстает очень существенный вызов.

О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:

в ВВП Польши– 2, 7%;

Чехии– 2, 2– 2, 3% ВВП;

Германии– около 0, 6– 0, 7% ВВП.

По последней эксперт отмечает, что вклад украинцев в благосостояние Германии также значителен несмотря на кажущийся более низкий процент, ведь ее экономика является самой большой в Европе.