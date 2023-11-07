Intel не будет расширять производство чипов во Вьетнаме: какая причина

Американский гигант Intel хотел расширить свои производственные мощности во Вьетнаме. Согласно плану, количество производства продукции должно было вырасти вдвое.

Изменение планов Intel

Корпорация Intel решила отложить планируемые инвестиции во Вьетнам. Как сообщают источники, вьетнамцы крайне разочарованы таким шагом, потому что хотели укрепить свои позиции на рынке производства микросхем.

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В настоящее время во Вьетнаме работает крупнейший в мире завод Intel, где составляют и упаковывают микросхемы. Положительные прогнозы делали после визита Джо Байдена в страну и его заверения, что Штаты поддерживают вьетнамскую индустрию микросхем.

Источники внутри корпорации пока не могут назвать точную причину, почему инвестиции в расширение во Вьетнаме решили поставить на паузу. Раздаются слухи, что речь идет о сомнениях стабильности поставок электроэнергии и чрезмерной бюрократии. Впрочем, официальной позиции компании по этому шагу пока нет.

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В то же время стало известно, что Intel активно инвестирует в упаковку микросхем в Малайзии, которая является главным конкурентом Вьетнама в Юго-Восточной Азии. Следовательно, произошедший в июне дефицит электроэнергии может стоить Ханой не только репутации, но и больших инвестиционных убытков.