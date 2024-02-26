Intel собрался соревноваться с Nvidia, которая уже имеет капитализацию в 2 триллиона - какой козырь готовят

Компания Nvidia на фоне роста спроса на чипы для искусственного интеллекта имеет колоссальный успех. В Intel верят, что еще могут навязать конкуренцию в этой гонке.

Амбициозные заявления Intel

Компания Nvidia только за день подорожала на 277 миллиардов долларов, а ее капитализация едва не дотягивает до 2 триллионов. Впрочем, в Intel до сих пор верят, что смогут если не догнать, то по крайней мере приблизиться к конкуренту.

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В частности, Intel хочет запустить запуск микросхем для искусственного интеллекта. На них сейчас просто бешеный спрос, и гигант готов этим воспользоваться.

Intel подписал договор с Microsoft на 15 миллиардов долларов. Речь идет о разработке кастомных чипов для детища Гейтса.

По словам гендира компании Пэта Гелсингера, который возглавил Intel в 2021 году, настало время прервать кризис, длившийся годами, и запустить производство микросхем, которое ответит на спрос рынка и вернет Intel в гонку. В частности, когда генеративный искусственный интеллект вызвал бум, "королем" сферы была Nvidia, но Intel остается единственным игроком, который может участвовать в полном цикле разработки.

Мы знаем, как подключить сети и память, обеспечить цепочки поставок и множество других факторов. Мы готовы бороться за лидерство, хотя впереди еще очень много работы,

– сказал он.

Оптимизма Гелсингеру добавляют микросхемы, которые изготовили по новому процессу 18A (1,8 нм). К сотрудничеству также планируют привлечь не только Google, но и ключевого конкурента – Nvidia.

Также Intel разрабатывает транзисторы нового поколения, которых так ждет рынок. Такой продукт в кампании уже есть, и он способен существенно изменить правила игры благодаря своей производительности.