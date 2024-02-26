Амбітні заяви Intel

Компанія Nvidia лише за день здорожчала на 277 мільярдів доларів, а її капіталізація заледве не дотягує до 2 трильйонів. Втім, в Intel досі вірять, що зможуть якщо не наздогнати, то принаймні наблизитись до конкурента.

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Зокрема, Intel хоче запустити запуск мікросхем для штучного інтелекту. На них зараз просто шалений попит, і гігант готовий цим скористатися.

Intel підписав договір з Microsoft на 15 мільярдів доларів. Йдеться про розробку кастомних чіпів для дітища Гейтса.

За словами гендира компанії Пета Гелсінгера, який очолив Intel у 2021 році, настав час перервати кризу, що тривала роками, і запустити виробництво мікросхем, яке відповість на попит ринку та поверне Intel в гонку. Зокрема, коли генеративний штучний інтелект викликав бум, "королем" сфери була Nvidia, але Intel залишається єдиним гравцем, який може брати участь у повному циклі розробки.

Ми знаємо, як під'єднати мережі та пам’ять, забезпечити ланцюги постачання та безліч інших факторів. Ми готові боротися за лідерство, хоча попереду ще дуже багато роботи,

– сказав він.

Оптимізму Гелсінгеру додають мікросхеми, які виготовили за новим процесом 18A (1,8 нм). До співпраці також планують залучити не лише Google, а й ключового конкурента – Nvidia.

Також Intel розробляє транзистори нового покоління, яких так чекає ринок. Такий продукт у кампанії вже є, і він здатен суттєво змінити правила гри завдяки своїй продуктивності.