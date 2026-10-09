Apple уменьшает производство iPhone 18 Pro из-за низкого спроса

Производителям смартфонов становится все сложнее сдерживать расходы на комплектующие. На этом фоне появились сообщения о изменениях в планах Apple относительно новых флагманских смартфонов.

Apple сокращает заказы на компоненты для iPhone 18 Pro

Apple попросила часть поставщиков сократить объемы производства компонентов для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, пишет Reuters.

Одной из возможных причин издание называет подорожание микросхем памяти и повышение цен на устройства, что могло повлиять на желание покупателей их приобретать:

Как сообщает Nikkei Asia, компания начала более осторожно планировать поставки еще в начале сентября.

В октябре заказы на комплектующие оказались как минимум на 15% меньше первоначально запланированного объема.

Одним из факторов давления на рынок электроники стало активное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта. Технологические компании наращивают закупки передовых микросхем и памяти для центров обработки данных.

Из-за этого возникает дефицит отдельных компонентов, а их стоимость растет. Как ранее сообщал Reuters, такая ситуация может негативно повлиять на рынки персональных компьютеров и смартфонов в 2026 году.

Apple уже пересматривала цены на другую технику. В июне компания повысила стоимость iPad и MacBook, объяснив это резким подорожанием памяти и накопителей. Компания заявляла, что больше не может полностью защищать покупателей от роста затрат на эти комплектующие.

Действительно ли покупатели потеряли интерес к iPhone

По информации Nikkei Asia, спрос на технику Apple снижался с конца августа по октябрь. В то же время издание отмечает, что на динамику продаж могло повлиять и изменение графика запуска новых моделей iPhone.

Поэтому сокращение заказов на компоненты само по себе еще не доказывает, что покупатели массово отказываются от новых смартфонов. На ситуацию могут одновременно влиять цены, доступность комплектующих и сроки выхода моделей на рынок.

Напомним, что почти половина владельцев iPhone 16-й и 17-й серий готовы обновить свои смартфоны на новые флагманские модели iPhone 18. Исследование было проведено среди клиентов COMFY.

При этом покупатели не обязательно готовы ждать до следующего года. Среди тех, кто планирует обновление:

48% хотят приобрести новый смартфон сразу после старта продаж;

28% планируют покупку до конца 2026 года;

только 10% готовы отложить обновление до 2027 года.

Среди тех, кто уже планирует сменить смартфон, наибольший интерес вызывает именно iPhone 18 Pro Max.