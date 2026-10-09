Apple скорочує замовлення на компоненти для iPhone 18 Pro

Apple попросила частину постачальників зменшити обсяги виробництва компонентів для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, пише Reuters.

Однією з можливих причин видання називає подорожчання мікросхем пам'яті та підвищення цін на пристрої, що могло вплинути на бажання покупців їх придбавати:

Як повідомляє Nikkei Asia, компанія почала обережніше планувати постачання ще на початку вересня.

У жовтні замовлення на комплектуючі виявилися щонайменше на 15% меншими за початково запланований обсяг.

Одним із чинників тиску на ринок електроніки стало активне розширення інфраструктури штучного інтелекту. Технологічні компанії нарощують закупівлі передових мікросхем і пам'яті для центрів обробки даних.

Через це виникає дефіцит окремих компонентів, а їхня вартість зростає. Як раніше повідомляв Reuters, така ситуація може негативно вплинути на ринки персональних комп'ютерів і смартфонів у 2026 році.

Apple вже переглядала ціни на іншу техніку. У червні компанія підвищила вартість iPad і MacBook, пояснивши це різким подорожчанням пам'яті та накопичувачів. Компанія заявляла, що більше не може повністю захищати покупців від зростання витрат на ці комплектуючі.

Чи справді покупці втратили інтерес до iPhone

За інформацією Nikkei Asia, попит на техніку Apple знижувався з кінця серпня до жовтня. Водночас видання зауважує, що на динаміку продажів могла вплинути й зміна графіка запуску нових моделей iPhone.

Тому скорочення замовлень на компоненти саме по собі ще не доводить, що покупці масово відмовляються від нових смартфонів. На ситуацію можуть одночасно впливати ціни, доступність комплектуючих і терміни виходу моделей на ринок.

Нагадаємо, що майже половина власників iPhone 16 та 17 серій готові оновити свої смартфони на нові флагманські моделі iPhone 18. Дослідження провели серед клієнтів COMFY.

При цьому покупці не обов'язково готові чекати до наступного року. Серед тих, хто планує оновлення:

48% хочуть придбати новий смартфон одразу після старту продажів;

28% планують купівлю до кінця 2026 року;

лише 10% готові відкласти оновлення до 2027 року.

Серед тих, хто вже планує змінити смартфон, найбільший інтерес викликає саме iPhone 18 Pro Max.



