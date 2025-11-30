Кем больше не будут работать в 2030 году: исчезающие профессии
- К 2030 году искусственный интеллект и автоматизация могут вытеснить миллионы рабочих мест.
- Речь идет о кассирах, работниках почтовых служб, офисных клерков по вводу данных и другие.
Ожидается, что рост доступа к цифровым технологиям приведет к созданию 19 миллионов рабочих мест к 2030 году. Но в то же время это приведет еще и к исчезновению миллионов рабочих мест, например кассиры или работники почтовых служб.
Какие профессии будут не нужны к 2030 году?
Например развитие искусственного интеллекта (ИИ) может заменить 9 миллионов рабочих мест, а создание роботов и развитие автоматизации в процессе работы – 5 миллионов рабочих мест, передает 24 Канал со ссылкой на отчет World Economic Forum.
Поэтому такие тенденции приведут к резкому сокращению таких профессий:
- Работники почтовых служб,
- Кассиры,
- Офисные клерки по вводу данных,
- Клерки по учету, бухгалтерского и зарплатного учета,
- Клерки по учету материалов и хранения запасов,
- Административные помощники и исполнительные секретари,
- Работники печатного дела и смежных профессий,
- Работники транспорта и кондукторы,
- Работники прямых продаж, газетные и уличные продавцы.
Всего к 2030 году изменятся 39% ключевых навыков работников, а прогнозы свидетельствуют, что значение технологических навыков будет расти быстрее, чем любых других, в течение следующих 5 лет.
То есть программы непрерывного обучения, повышения квалификации и переквалификации будут постоянным приоритетом для работодателей до конца десятилетия.
А согласно новому совместному исследованию Международной организации труда (МОТ) и Национального исследовательского института Польши (NASK), канцелярские профессии уже сталкиваются с наибольшим риском из-за теоретической способности искусственного интеллекта автоматизировать многие их задачи.
Какие профессии будут пользоваться спросом?
Известно, что к 2030 году появятся немало новых рабочих мест, а именно для специалистов по данным, инженеров FinTech, и специалистов по AI/ML.
Факторы, способствующие, таким изменениям – это технические изменения, как искусственный интеллект или автоматизация, также зеленый переход к устойчивой энергетике и демографические сдвиги, в частности старение населения и миграцию.