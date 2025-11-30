Ким більше не працюватимуть у 2030 році: професії, що зникають

Очікується, що зростання доступу до цифрових технологій призведе до створення 19 мільйонів робочих місць до 2030 року. Але водночас це призведе ще й до зникнення мільйонів робочих місць, як касири чи працівники поштових служб.

Які професії будуть не потрібними до 2030 року?

Наприклад розвиток штучного інтелекту (ШІ) може замінити 9 мільйонів робочих місць, а створення роботів та розвиток автоматизації в процесі роботи – 5 мільйонів робочих місць, передає 24 Канал з посиланням на звіт World Economic Forum.

Відтак такі тенденції призведуть до різкого скорочення таких професій:

Працівники поштових служб,

Касири,

Офісні клерки із введення даних,

Клерки з обліку, бухгалтерського та зарплатного обліку,

Клерки з обліку матеріалів і зберігання запасів,

Адміністративні помічники та виконавчі секретарі,

Працівники друкарської справи та суміжних професій,

Працівники транспорту та кондуктори,

Працівники прямих продажів, газетні та вуличні продавці.

Загалом до 2030 року зміняться 39% ключових навичок працівників, а прогнози свідчать, що значення технологічних навичок зростатиме швидше, ніж будь-яких інших, протягом наступних 5 років.

Тобто програми безперервного навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації будуть постійним пріоритетом для роботодавців до кінця десятиліття.

А відповідно до нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK), канцелярські професії вже стикаються з найбільшим ризиком через теоретичну здатність штучного інтелекту автоматизувати багато їхніх завдань.

Які професії матимуть попит?