От чат-ботов и анализа данных до создания видео: как украинский бизнес осваивает ИИ
Мировая тенденция использования искусственного интеллекта активно развивается, и украинский бизнес не отстает от этого. Инструмент уже стал частью работы различных компаний. В то же время, как объясняют эксперты, главный не сам ИИ, а то, как им управляют.
Важно понимать, что ИИ не заменяет полностью работу, а лишь ускоряет ее и позволяет избегать рутины. Тем самым, повышается эффективность и создается ресурс для инноваций. Несмотря на это, чрезмерное использование ИИ может привести к потере индивидуальности бизнеса.
24 Канал узнал, как украинский бизнес использует ИИ в различных сферах бизнеса, где чаще всего компании оптимизируют работу искусственного интеллекта и почему чрезмерное использование инструмента будет означать риски.
Для чего украинский бизнес использует ИИ?
По исследованию, проведенном Министерством цифровой трансформации и Top Lead, из более 200 опрошенных компаний 93% используют ИИ.
Из опрошенных компаний 25,6% просто используют эту практику, а чуть больше, чем 67% компаний не просто это делают, но и планируют в дальнейшем развивать это. И только 5,3% имеют в планах внедрения ИИ в работу.
- В частности планируют использовать этот инструмент в маркетинге и PR, в образовании и сфере услуг, а еще в торговле и финансовом секторе.
- Зато чаще всего бизнес использует ИИ с целью анализа данных рынка и прогнозирования. Также используют инструмент для маркетинга и продаж. На последних позициях по использованию является безопасность и киберзащита.
Еще осенью 2025 года генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева на Киевском международном экономическом форуме заявила, что за последний год доля малых и средних бизнесов в Украине, которые используют ИИ, выросла до 42%, то есть вдвое, передает LIGA.net.
Какова эффективность работы инструмента в маркетинге бизнеса?
Маркетолог Наталья Головачко для 24 Канала заявила, что ИИ в маркетинге используют для анализа больших объемов данных и систематизации информации. Он помогает структурировать бренд-концепт на основе количественно и качественно проверенных данных.
Автоматизация задач повышает эффективность работы, но при этом сверхважно сохранять человеческий контроль – проверять гипотезы и крутые пике AI. Не слушать, что скажет ИИ, а наблюдениями за действиями реальных потребителей, их шагами и путем.
Как объясняет Головачко, маркетинг-стратегия рождается только по-живому, то есть тогда, когда там есть эмоции.
Более половины украинских компаний уже активно применяют ИИ. Чаще всего – в тактическом цифровом маркетинге: генерация контента, анализ клиентских данных, чат-боты для поддержки, персонализированные рекомендации и т.д,
– добавляет Наталья.
Эксперт по работе с клиентами Анастасия Ямелинец рассказала для 24 Канала, что использование ИИ в маркетинге, в частности в автоматизации клиентских контактов и анализа больших массивов данных, существенно повышает операционную эффективность.
То есть решения принимаются быстрее, уменьшается объем ручной работы, а команды могут фокусироваться на стратегии и смыслах.
Несмотря на это, специалист добавляет, что AI не заменяет маркетолога, а лишь усиливает качество решений при условии правильно сформулированной задачи.
Чаще всего компании используют ИИ с клиентской стороны – это боты в соцсетях и мессенджерах. По сути, первый уровень ИИ-взаимодействия: быстрый ответ, сервис 24/7, сбор запросов и фидбека,
– говорит Анастасия.
Какие проблемы может решить AI?
Наталья Головачко отмечает, что персонализированный подход клиенты ценят больше, чем массовые заготовки. Она приводит пример, когда применение AI стало удачным.
- Школа изучения математики применила ИИ для анализа Zoom-уроков. Поэтому после каждого занятия родителям присылали подробные отчеты об успехах ребенка во время курса.
- Родители чувствовали индивидуальное внимание к процессу обучения своего ребенка и знали, какие темы еще стоит усилить. Здесь автоматизация ИИ помогла бизнесу наладить более тесную связь с клиентами.
Также удачным примером является украинский e-commerce, где ИИ использовали не для генерации текстов, а для персонализации рекомендаций и писем.
Клиенты получали не "акции для всех", а предложения, реально соответствующие их истории покупок, интересов. В результате выросли повторные продажи и лояльность, покупатель почувствовал внимание и уважение,
– отмечает маркетолог.
Зато Анастасия Ямелинец говорит о показательном кейсе по работе одного из украинских fashion-бренда COOSH, который, во избежание возвратов, запустил диджитальную примерочную.
То есть пользователь может создать цифровой аватар и посмотреть, как одежда будет выглядеть на фигуре еще до покупки. Это пример того, как AI добавляет ценность клиентскому опыту, снижает неопределенность и т.д,
– рассказывает Анастасия.
Еще одно показательное направление – эксперименты с ИИ в рекламных кампаниях. Среди примеров есть кейс с использованием ИИ-образа Эктор Хименес-Браво в коммуникациях Pripravka – это попытка совместить знакомый бренд-персонаж с новыми технологиями.
Какие есть примеры среди украинского бизнеса, использующего ИИ?
- Креативное агентство SHOTS
Режиссер и соучредитель агентства SHOTS Петр Стороженко рассказал для 24 Канала, что решение работать с AI в видео возникло на фоне изменения трендов.
Бренды сейчас нуждаются в скорости и вариативности за довольно ограниченный бюджет, и если одни агентства пошли в этой ситуации путем сокращения команды и упрощения продукта, то другие изменили способ реализации.
Мы для себя сознательно выбрали не уменьшать интеллектуальную ценность идей, а оптимизировать способ их реализации. К этому решению мы пришли в момент, когда AI-технологии доросли до уровня, на котором могут конкурировать с классическим продакшном по качеству, а в отдельных задачах превосходить его по скорости и гибкости.
Господин Петр отмечает, что для агентства AI – это инструмент, в первую очередь, а не отдельная продакшн-единица, с помощью которого решается немало ключевых задач: от реализации сложных визуальных решений, которые ранее были ограничены бюджетом, до тестирования идей и направлений еще до запуска кампании.
В целом процесс работы в агентстве начинается, как и любой другой агентский проект – с задачи, контекста рынка и тому подобное. Кроме того, мы не стартуем с инструмента и не предлагаем AI как отдельное решение. Сначала формируется стратегическая рамка и креативная идея, и только после этого определяется способ реализации,
– добавляет Стороженко.
Стоит заметить, что AI сам по себе не сделает контент эмоциональным, ведь эмоция появляется не из инструмента, а из стратегии, идеи и правильно выбранной интонации бренда. В этом случае AI забирает у компаний часть технической и производственной инерции.
Интерес к персонализированному и эмоциональному контенту действительно растет, но не потому, что появился AI. А потому, что аудитория стала более чувствительной к фальши. AI в этом процессе – не источник эмоции, а инструмент,
– добавляет сооснователь SHOTS.
В то же время вокруг AI сегодня много стереотипов, в частности то, что он сам придумывает и принимает решения. Также что это всегда дешево. Впрочем, оба не соответствуют реальности.
Несмотря на это, AI не является магической палочкой, а технология все еще находится в стадии становления и имеет свои ограничения.
Поэтому иногда попытка достичь максимальной точности, такой как в голове креативной команды, может сделать AI-решение даже дороже классического производства,
– заключает Петр Стороженко.
- Grammarly (теперь Superhuman)
Еще одним примером бизнеса, где основой продукта является ИИ, является онлайн-платформа Grammarly, которая стала глобальным техническим бизнесом с украинскими корнями.
Компания была основана в Киеве в 2009 году, где до сих пор работает большой R&D-хаб (центр исследования и разработок), а главный офис расположен в Сан-Франциско.
Дело в том, что основная работа сервиса заключалась в том, чтобы проверять грамматику, стиль и тон текста, а также предлагать формулировки или редактирования в реальном времени с помощью искусственного интеллекта.
Впрочем, в 2025 году в Forbes со ссылкой на пресс-службу компании отмечается, что платформа начала серьезную трансформацию: теперь она не только инструмент для исправления ошибок, но и платформа для многочисленных ИИ-агентов.
Что это значит: Grammarly (Superhuman) стала "умным помощником", где работают различные инструменты ИИ. Например, кроме исправления ошибок, доступным станет поиск надежных источников, прогнозирование реакции аудитории, оценка работ, в частности для студентов, и тому подобное.
- "Новая почта"
Как прокомментировал для 24 Канала Мальцев Даниил, руководитель отдела внедрения ИИ в "Новой почте", внедрение технологий в компании является основной стратегией развития, а искусственный интеллект уже стал элементом операционной реальности.
Как добавляет Мальцев, интеграция ИИ происходит системно для того, чтобы ускорить процессы и освободить команду от рутины.
Сейчас ключевыми векторами внедрения является прогнозирование в логистике, автоматизация клиентского сервиса и управление процессами в HR. Например: проведение первичных собеседований ИИ, ИИ-аналитик рынка логистики, изучение английского языка с помощью ИИ и многое другое.
По словам господина Даниила, ИИ-агенты уже стали критически важным усилением для команд. Впрочем, надо понимать, что ИИ не заменяет людей, а берет на себя лишь рутину, позволяя сотрудникам работать значительно эффективнее.
Кроме того, речь идет не о дилемме по выбору между человеком и технологией. Операционная эффективность, которую дает ИИ, наоборот создает ресурс для развития инноваций.
В таком итоге формируется глобальная tech-экосистема, говорит Даниил Мальцев, где технологии не только ускоряют доставку, но открывают возможности для запуска новых сервисов.
Ведь стратегическая цель для компании – сделать логистику максимально простой для клиента, которая будет незаметной и быстрой в любой точке мира.
- "Эпицентр"
В Эпицентре по запросу 24 Канала сообщают, что компания постепенно интегрирует инструменты искусственного интеллекта в работу различных подразделений. Прежде всего это ИТ-направление, маркетинг, e-commerce, сервисные службы и клиентская поддержка.
Например, активно тестировать ИИ мы начали в онлайн-бизнесе еще в 2023 году. Уже тогда ИИ помогал нам с генерацией товарного контента: проверял ошибки, описывал товар и оптимизировал статьи для поисковых систем,
– объясняют в компании.
Кроме того, использование ИИ показало высокую эффективность и в рекламных коммуникациях онлайн-платформы "Эпицентра": озвучивались текстовые объявления и персонализировались видео, а это позволило четко таргетировать коммуникацию и получить значительно большую эффективность от рекламных объявлений.
Одним из ключевых ИИ-решений, внедренных в прошлом году, стал виртуальный ассистент, который на старте объединил в себе более 50 сервисов самообслуживания.
Обратите внимание! Ассистент может предоставлять подробную информацию о заказе (в частности статус и сроки доставки), менять получателя и контактный номер, продлевать срок хранения, отменять или редактировать заказ и тому подобное.
В компании отмечают, что по результатам тестового периода виртуальный ИИ-ассистент сумел обработать без участия оператора контакт-центра около 30% всех обращений, 87% клиентов остались довольны решением вопросов ассистентом, а 92% были довольны результатами обращений в диалогах с ИИ, но было переключение на оператора.
ИИ не заменил специалистов, однако сумел существенно повысить эффективность некоторых бизнес-процессов, помог с генерацией контента, рекламной и клиентской коммуникацией. На данном этапе развития ИИ не способен эффективно выполнять задачи без участия сотрудников, однако может быть хорошим помощником,
– добавляют в "Эпицентре".
В то же время ключевым вызовом является скорость развития AI, что требует оперативного тестирования и оценки эффективности таких изменений.
К тому же мировой тренд свидетельствует о том, что потребитель все чаще коммуницирует с брендом через цифровых ассистентов. Поэтому если раньше компании соревновались за видимость в поисковых системах, то теперь важно понимать, как бренд представлен в ответах AI-систем.
- Аптека "Подорожник"
Сеть аптек Украины "Подорожник" также начала использовать ИИ, в частности в аналитике данных.
Как рассказал директор департамента инноваций компании Максим Пухов в 2024 году для RAU, когда работникам нужны определенные некоммерческие расчеты, то они обращаются не к аналитикам, а используют для этого инструмент ИИ.
Благодаря внедрению ИИ сети аптек Подорожник удалось сэкономить время не только аналитиков, но и топ-менеджеров. Ведь информацию удается получать за несколько минут после правильного запроса. В будущем эти возможности собираются расширить,
– добавил тогда Пухов.
Среди планов также было использование больше ИИ в работе с контентом. А главная цель внедрять ИИ так, чтобы экономить время и упрощать работу различных подразделений для роста эффективности.
Когда использование AI может стать риском?
Анастасия Ямелинец несмотря на плюсы ИИ, видит в чрезмерном использовании инструмента еще и определенные риски. В частности главный из них – стандартизация коммуникации.
Когда ИИ используют без четкой роли, бренды начинают звучать одинаково, теряется индивидуальность и ощущение живого диалога,
– добавляет эксперт.
Чтобы этого избежать, ИИ должен оставаться инструментом поддержки, а ответственность за голос бренда, тон и эмоцию всегда должна быть на человеке.
А Наталья Головачко добавляет, что чрезмерное и ежедневное использование ИИ может сделать сообщение бренда безликими, ведь в шаблоне теряется эмоциональная составляющая.