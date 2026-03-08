От чат-ботов и анализа данных до создания видео: как украинский бизнес осваивает ИИ

Мировая тенденция использования искусственного интеллекта активно развивается, и украинский бизнес не отстает от этого. Инструмент уже стал частью работы различных компаний. В то же время, как объясняют эксперты, главный не сам ИИ, а то, как им управляют.

Важно понимать, что ИИ не заменяет полностью работу, а лишь ускоряет ее и позволяет избегать рутины. Тем самым, повышается эффективность и создается ресурс для инноваций. Несмотря на это, чрезмерное использование ИИ может привести к потере индивидуальности бизнеса.

24 Канал узнал, как украинский бизнес использует ИИ в различных сферах бизнеса, где чаще всего компании оптимизируют работу искусственного интеллекта и почему чрезмерное использование инструмента будет означать риски.

Для чего украинский бизнес использует ИИ?

По исследованию, проведенном Министерством цифровой трансформации и Top Lead, из более 200 опрошенных компаний 93% используют ИИ.

Из опрошенных компаний 25,6% просто используют эту практику, а чуть больше, чем 67% компаний не просто это делают, но и планируют в дальнейшем развивать это. И только 5,3% имеют в планах внедрения ИИ в работу.

В частности планируют использовать этот инструмент в маркетинге и PR, в образовании и сфере услуг, а еще в торговле и финансовом секторе.

Зато чаще всего бизнес использует ИИ с целью анализа данных рынка и прогнозирования. Также используют инструмент для маркетинга и продаж. На последних позициях по использованию является безопасность и киберзащита.

Еще осенью 2025 года генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева на Киевском международном экономическом форуме заявила, что за последний год доля малых и средних бизнесов в Украине, которые используют ИИ, выросла до 42%, то есть вдвое, передает LIGA.net.

Какова эффективность работы инструмента в маркетинге бизнеса?

Маркетолог Наталья Головачко для 24 Канала заявила, что ИИ в маркетинге используют для анализа больших объемов данных и систематизации информации. Он помогает структурировать бренд-концепт на основе количественно и качественно проверенных данных.

Наталья Головачко Основательница Marketing Club Lviv, CEO founder Marketing Agency FAЙТА Автоматизация задач повышает эффективность работы, но при этом сверхважно сохранять человеческий контроль – проверять гипотезы и крутые пике AI. Не слушать, что скажет ИИ, а наблюдениями за действиями реальных потребителей, их шагами и путем.

Как объясняет Головачко, маркетинг-стратегия рождается только по-живому, то есть тогда, когда там есть эмоции.

Более половины украинских компаний уже активно применяют ИИ. Чаще всего – в тактическом цифровом маркетинге: генерация контента, анализ клиентских данных, чат-боты для поддержки, персонализированные рекомендации и т.д,

– добавляет Наталья.

Эксперт по работе с клиентами Анастасия Ямелинец рассказала для 24 Канала, что использование ИИ в маркетинге, в частности в автоматизации клиентских контактов и анализа больших массивов данных, существенно повышает операционную эффективность.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер компании Kantar Ukraine То есть решения принимаются быстрее, уменьшается объем ручной работы, а команды могут фокусироваться на стратегии и смыслах.

Несмотря на это, специалист добавляет, что AI не заменяет маркетолога, а лишь усиливает качество решений при условии правильно сформулированной задачи.

Чаще всего компании используют ИИ с клиентской стороны – это боты в соцсетях и мессенджерах. По сути, первый уровень ИИ-взаимодействия: быстрый ответ, сервис 24/7, сбор запросов и фидбека,

– говорит Анастасия.

Какие проблемы может решить AI?

Наталья Головачко отмечает, что персонализированный подход клиенты ценят больше, чем массовые заготовки. Она приводит пример, когда применение AI стало удачным.

Школа изучения математики применила ИИ для анализа Zoom-уроков. Поэтому после каждого занятия родителям присылали подробные отчеты об успехах ребенка во время курса.

Родители чувствовали индивидуальное внимание к процессу обучения своего ребенка и знали, какие темы еще стоит усилить. Здесь автоматизация ИИ помогла бизнесу наладить более тесную связь с клиентами.

Также удачным примером является украинский e-commerce, где ИИ использовали не для генерации текстов, а для персонализации рекомендаций и писем.

Клиенты получали не "акции для всех", а предложения, реально соответствующие их истории покупок, интересов. В результате выросли повторные продажи и лояльность, покупатель почувствовал внимание и уважение,

– отмечает маркетолог.

Зато Анастасия Ямелинец говорит о показательном кейсе по работе одного из украинских fashion-бренда COOSH, который, во избежание возвратов, запустил диджитальную примерочную.

То есть пользователь может создать цифровой аватар и посмотреть, как одежда будет выглядеть на фигуре еще до покупки. Это пример того, как AI добавляет ценность клиентскому опыту, снижает неопределенность и т.д,

– рассказывает Анастасия.

Еще одно показательное направление – эксперименты с ИИ в рекламных кампаниях. Среди примеров есть кейс с использованием ИИ-образа Эктор Хименес-Браво в коммуникациях Pripravka – это попытка совместить знакомый бренд-персонаж с новыми технологиями.

Какие есть примеры среди украинского бизнеса, использующего ИИ?

Креативное агентство SHOTS

Режиссер и соучредитель агентства SHOTS Петр Стороженко рассказал для 24 Канала, что решение работать с AI в видео возникло на фоне изменения трендов.

Бренды сейчас нуждаются в скорости и вариативности за довольно ограниченный бюджет, и если одни агентства пошли в этой ситуации путем сокращения команды и упрощения продукта, то другие изменили способ реализации.

Петр Стороженко Совладелец и креативный директор агентства SHOTS Мы для себя сознательно выбрали не уменьшать интеллектуальную ценность идей, а оптимизировать способ их реализации. К этому решению мы пришли в момент, когда AI-технологии доросли до уровня, на котором могут конкурировать с классическим продакшном по качеству, а в отдельных задачах превосходить его по скорости и гибкости.

Господин Петр отмечает, что для агентства AI – это инструмент, в первую очередь, а не отдельная продакшн-единица, с помощью которого решается немало ключевых задач: от реализации сложных визуальных решений, которые ранее были ограничены бюджетом, до тестирования идей и направлений еще до запуска кампании.

В целом процесс работы в агентстве начинается, как и любой другой агентский проект – с задачи, контекста рынка и тому подобное. Кроме того, мы не стартуем с инструмента и не предлагаем AI как отдельное решение. Сначала формируется стратегическая рамка и креативная идея, и только после этого определяется способ реализации,

– добавляет Стороженко.

Стоит заметить, что AI сам по себе не сделает контент эмоциональным, ведь эмоция появляется не из инструмента, а из стратегии, идеи и правильно выбранной интонации бренда. В этом случае AI забирает у компаний часть технической и производственной инерции.

Интерес к персонализированному и эмоциональному контенту действительно растет, но не потому, что появился AI. А потому, что аудитория стала более чувствительной к фальши. AI в этом процессе – не источник эмоции, а инструмент,

– добавляет сооснователь SHOTS.

В то же время вокруг AI сегодня много стереотипов, в частности то, что он сам придумывает и принимает решения. Также что это всегда дешево. Впрочем, оба не соответствуют реальности.

Несмотря на это, AI не является магической палочкой, а технология все еще находится в стадии становления и имеет свои ограничения.

Поэтому иногда попытка достичь максимальной точности, такой как в голове креативной команды, может сделать AI-решение даже дороже классического производства,

– заключает Петр Стороженко.

Grammarly (теперь Superhuman)

Еще одним примером бизнеса, где основой продукта является ИИ, является онлайн-платформа Grammarly, которая стала глобальным техническим бизнесом с украинскими корнями.

Компания была основана в Киеве в 2009 году, где до сих пор работает большой R&D-хаб (центр исследования и разработок), а главный офис расположен в Сан-Франциско.

Дело в том, что основная работа сервиса заключалась в том, чтобы проверять грамматику, стиль и тон текста, а также предлагать формулировки или редактирования в реальном времени с помощью искусственного интеллекта.

Впрочем, в 2025 году в Forbes со ссылкой на пресс-службу компании отмечается, что платформа начала серьезную трансформацию: теперь она не только инструмент для исправления ошибок, но и платформа для многочисленных ИИ-агентов.

Что это значит: Grammarly (Superhuman) стала "умным помощником", где работают различные инструменты ИИ. Например, кроме исправления ошибок, доступным станет поиск надежных источников, прогнозирование реакции аудитории, оценка работ, в частности для студентов, и тому подобное.

"Новая почта"

Как прокомментировал для 24 Канала Мальцев Даниил, руководитель отдела внедрения ИИ в "Новой почте", внедрение технологий в компании является основной стратегией развития, а искусственный интеллект уже стал элементом операционной реальности.

Как добавляет Мальцев, интеграция ИИ происходит системно для того, чтобы ускорить процессы и освободить команду от рутины.

Даниил Мальцев Руководитель отдела внедрения искусственного интеллекта в "Новой почте" Сейчас ключевыми векторами внедрения является прогнозирование в логистике, автоматизация клиентского сервиса и управление процессами в HR. Например: проведение первичных собеседований ИИ, ИИ-аналитик рынка логистики, изучение английского языка с помощью ИИ и многое другое.

По словам господина Даниила, ИИ-агенты уже стали критически важным усилением для команд. Впрочем, надо понимать, что ИИ не заменяет людей, а берет на себя лишь рутину, позволяя сотрудникам работать значительно эффективнее.

Кроме того, речь идет не о дилемме по выбору между человеком и технологией. Операционная эффективность, которую дает ИИ, наоборот создает ресурс для развития инноваций.

В таком итоге формируется глобальная tech-экосистема, говорит Даниил Мальцев, где технологии не только ускоряют доставку, но открывают возможности для запуска новых сервисов.

Ведь стратегическая цель для компании – сделать логистику максимально простой для клиента, которая будет незаметной и быстрой в любой точке мира.

"Эпицентр"

В Эпицентре по запросу 24 Канала сообщают, что компания постепенно интегрирует инструменты искусственного интеллекта в работу различных подразделений. Прежде всего это ИТ-направление, маркетинг, e-commerce, сервисные службы и клиентская поддержка.

Например, активно тестировать ИИ мы начали в онлайн-бизнесе еще в 2023 году. Уже тогда ИИ помогал нам с генерацией товарного контента: проверял ошибки, описывал товар и оптимизировал статьи для поисковых систем,

– объясняют в компании.

Кроме того, использование ИИ показало высокую эффективность и в рекламных коммуникациях онлайн-платформы "Эпицентра": озвучивались текстовые объявления и персонализировались видео, а это позволило четко таргетировать коммуникацию и получить значительно большую эффективность от рекламных объявлений.

Одним из ключевых ИИ-решений, внедренных в прошлом году, стал виртуальный ассистент, который на старте объединил в себе более 50 сервисов самообслуживания.

Обратите внимание! Ассистент может предоставлять подробную информацию о заказе (в частности статус и сроки доставки), менять получателя и контактный номер, продлевать срок хранения, отменять или редактировать заказ и тому подобное.

В компании отмечают, что по результатам тестового периода виртуальный ИИ-ассистент сумел обработать без участия оператора контакт-центра около 30% всех обращений, 87% клиентов остались довольны решением вопросов ассистентом, а 92% были довольны результатами обращений в диалогах с ИИ, но было переключение на оператора.

ИИ не заменил специалистов, однако сумел существенно повысить эффективность некоторых бизнес-процессов, помог с генерацией контента, рекламной и клиентской коммуникацией. На данном этапе развития ИИ не способен эффективно выполнять задачи без участия сотрудников, однако может быть хорошим помощником,

– добавляют в "Эпицентре".

В то же время ключевым вызовом является скорость развития AI, что требует оперативного тестирования и оценки эффективности таких изменений.

К тому же мировой тренд свидетельствует о том, что потребитель все чаще коммуницирует с брендом через цифровых ассистентов. Поэтому если раньше компании соревновались за видимость в поисковых системах, то теперь важно понимать, как бренд представлен в ответах AI-систем.

Аптека "Подорожник"

Сеть аптек Украины "Подорожник" также начала использовать ИИ, в частности в аналитике данных.

Как рассказал директор департамента инноваций компании Максим Пухов в 2024 году для RAU, когда работникам нужны определенные некоммерческие расчеты, то они обращаются не к аналитикам, а используют для этого инструмент ИИ.

Благодаря внедрению ИИ сети аптек Подорожник удалось сэкономить время не только аналитиков, но и топ-менеджеров. Ведь информацию удается получать за несколько минут после правильного запроса. В будущем эти возможности собираются расширить,

– добавил тогда Пухов.

Среди планов также было использование больше ИИ в работе с контентом. А главная цель внедрять ИИ так, чтобы экономить время и упрощать работу различных подразделений для роста эффективности.

Когда использование AI может стать риском?

Анастасия Ямелинец несмотря на плюсы ИИ, видит в чрезмерном использовании инструмента еще и определенные риски. В частности главный из них – стандартизация коммуникации.

Когда ИИ используют без четкой роли, бренды начинают звучать одинаково, теряется индивидуальность и ощущение живого диалога,

– добавляет эксперт.

Чтобы этого избежать, ИИ должен оставаться инструментом поддержки, а ответственность за голос бренда, тон и эмоцию всегда должна быть на человеке.

А Наталья Головачко добавляет, что чрезмерное и ежедневное использование ИИ может сделать сообщение бренда безликими, ведь в шаблоне теряется эмоциональная составляющая.