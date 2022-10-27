Уходят даже свои: из России в Эстонию сбежал российский бренд смартфонов Inoi

Российский бренд бюджетных смартфонов и кнопочных телефонов китайской сборки Inoi ушел из страны-агрессора и заработал в Эстонии. Это первый случай, когда российская же компания вышла с местного рынка.

Бизнес принадлежит бывшему совладельцу IT-дистрибьютора VVP Group Сергею Фомину, однако представитель бренда отказался комментировать ситуацию российским СМИ, заявив, что Inoi является "эстонской компанией". Бизнес 24 передает подробности.

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С рынка России впервые сбежал российский же бренд

Собеседник одного из российских изданий, приближенный к Inoi, подтвердил информацию о выходе бренда из России. По его словам, это произошло еще около месяца назад.

В начале сентября на главной странице вебсайта компании исчез флаг страны-агрессора. В то же время смартфоны Inoi до сих пор доступны в магазинах российских сетей "Эльдорадо", "Ситилинк" и "Билайн".

На сайте VVP Group, которой принадлежит бренд, отсутствует информация о представительстве в России. При этом, в 2019 году Inoi стала лидером по поставкам на российский рынок бюджетных гаджетов китайского сборника, заняв долю в 5,9% в этом сегменте.

Inoi не создавала смартфонов в России, а закупала их у китайских производителей и продавала в стране-агрессоре под собственным брендом.

К слову, российские эксперты предполагают, что Inoi перебралась в Эстонию, пытаясь избежание проблем с иностранными партнерами и поставками на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.