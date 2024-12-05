Как британские компании реагируют на повышение налогов

Множество британских компаний планирует повышение цен и сокращение работников. Все это произойдет из-за повышения налогов.

Почему британские компании сокращают расходы

В Великобритании приняли решение об увеличении взносов работодателей в систему национального страхования еще в октябре 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Рост этого налога должен принести в бюджет Великобритании 26 миллиардов фунтов стерлингов. Согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 33 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Благодаря этим средствам британское правительство хочет сократить госдолг страны.

Большинство британских компаний заявили, что это повышение налогов они планируют переложить на потребителей, увеличив цены. Также, вероятно, произойдет сокращение работников.

Вся эта ситуация вызвала беспокойство у членов правления Банка Англии. Поскольку ими было запланировано медленное снижение процентных ставок.

Заметьте! 2 из 5 опрошенных финансовых директоров заявили, что они будут платить меньшую заработную плату чем могли бы, именно из-за роста налогов.