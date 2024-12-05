Чому британські компанії скорочують витрати

У Великій Британії прийняли рішення про збільшення внесків роботодавців у систему національного страхування ще у жовтні 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зростання цього податку має принести у бюджет Великої Британії 26 мільярди фунтів стерлінгів. Відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 33 мільярди доларів.

Зверніть увагу! Завдяки цим коштам британський уряд хоче скоротити держборг країни.

Більшість британських компаній заявили, що це підвищення податків вони планують перекласти на споживачів, збільшивши ціни. Також, імовірно, відбудеться скорочення працівників.

Вся ця ситуація викликала занепокоєння у членів правління Банку Англії. Оскільки ними було заплановане повільне зниження процентних ставок.

Зауважте! 2 з 5 опитаних фінансових директорів заявили, що вони будуть платити меншу заробітну плату ніж могли б, саме через зростання податків.