Чому екстрадиція Фірташа до США не відбулася

Рішення Віденського регіонального суду було ухвалено щодо відмови у екстрадиції ще 7 листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на віденське видання Vienna.AT. Водночас речник Фірташа не повідомляв про розвиток подій.

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Відомо, що прокуратура Відня планує подати апеляцію на вирок до 16 грудня 2024 року.

Зверніть увагу! У квітні 2015 року регіональний суд Відня вже ухвалював подібне рішення щодо Дмитра Фірташа, якого американські прокурори звинуватили в корупції щодо титанового бізнесу в Індії.

Нагадуємо, що українського проросійського бізнесмена, якого заарештували у Відні в березні 2014 року й відпустили під рекордну заставу в 125 мільйонів євро, заперечує звинувачення.

А його захисники говорять про нібито політично мотивоване переслідування з боку прокуратури Чикаго, США.

Після того, як прокурор Відня подав апеляцію на перше рішення регіонального суду Відня про відмову в екстрадиції, Вищий регіональний суд Відня у лютому 2017 року та Верховний суд у червні 2019 року визнали екстрадицію прийнятною.

Відтак після рішення Верховного Суду Дмитро Фірташ ледве уникнув передачі до США, чого можна було запобігти, лише подавши заяву на реадмісію.

Однак заяву про відновлення всього процесу екстрадиції спочатку відхилив Регіональний суд Відня в березні 2022 року, а Вищий регіональний суд Відня в червні 2023 року навпаки схвалив.

Наразі це питання розглядає Віденський регіональний суд, який у листопаді цього ж року знову виніс рішення на користь Дмитра Фірташа.