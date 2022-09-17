Остались без пива: из-за санкций россияне закупают хмель не в Германии, а в Чувашии

Из-за санкционных ограничений и нарушенной логистики российские производители пива не могут покупать хмель у ЕС и США. Поэтому они вынуждены заменять его местными альтернативами, что не способствует качеству продукта.

российские компании остались без импортного хмеля

Из-за сбоев в цепочках поставок на фоне санкций, из-за войны россии на территории Украины и этических соображений производители хмеля из США и ЕС отказывают российским фирмам. Следовательно, те остались без импортного сырья.

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Чтобы восполнить этот пробел, российские компании закупают местное сырье, но качество желает лучшего. Глава российской пивоваренной компании Khmelyoff, рассказал, что его фирма теперь покупает хмель из чувашской республики (585 километров восточнее москвы). До этого компания в течение 15 лет использовала германский хмель.

Он добавил, что несмотря на то, что поставки хмеля не подпадают под санкции, проблемы с логистикой и платежами означают, что компания не может платить своим партнерам в Германии.

Качество продукта снизилось

Ранее Россия импортировала подавляющее большинство хмеля для изготовления пива из таких стран, как США, Германия и Чехия, потому что не производит широкий ассортимент собственного хмеля, чтобы варить более изысканные сорта пива.

Мы не можем варить те сорта пива, к которым привык наш потребитель, потому что теперь используем чувашский хмель,

– подчеркнул основатель пивоварни LaBEERint.

Он также добавил, что нужно время на проработки и годы, чтобы разработать альтернативы, выращенные внутри страны. Так что в России еще долго не будет качественного пива изысканных сортов.