Ограничили зарплаты и не только: одно из крупнейших издательств Украины срочно изменило план

Издательство "Ранок" после масштабного пожара, вызванного российскими обстрелами, вынуждено сокращать расходы и искать дополнительные ресурсы для восстановления. Среди антикризисных мер компании – временное ограничение заработной платы сотрудников.

Почему в компании ограничили зарплаты

Предполагается, что полное восстановление издательства "Ранку" после атаки России может занять не менее 3–5 лет. Об этом сообщил генеральный директор Виктор Круглов.

По его словам, после масштабного пожара команда сразу создала антикризисный штаб и приступила к разработке плана восстановления. Одним из самых острых вопросов стали финансы:

издательству приходится пересматривать расходы, договариваться с партнерами об отсрочке платежей и искать возможности для получения кредитов.

В рамках оптимизации компания также договорилась с сотрудниками о временном ограничении зарплат.

Сформировали секвестрованный бюджет. Снова урезали. Потом еще раз, чтобы сбалансировать расходы. Ведем переговоры с банками о кредитовании. Пока безуспешно. Будущие книги и интеллектуальные права в качестве залога банкам неинтересны. Это огромная проблема, которую нужно выносить на уровень правительства,

– написал Круглов.

Сколько продлится восстановление

По предварительной оценке руководства, на полное восстановление "Ранка" потребуется минимум 3–5 лет. При этом компания старается не останавливать работу и в первую очередь обеспечить школьников учебниками.

Часть тиражей книг была уничтожена в результате пожара, поэтому отдельные издания придется полностью перепечатать.

Проблема заключается в сгоревших тиражах, некоторые названия необходимо полностью перепечатать. На сегодняшний день семь типографий согласились на срочный допечат 620 тысяч учебников. Мы согласны на любые условия, лишь бы за сентябрь наверстать упущенное,

– добавил он.

Несмотря на масштабные повреждения, цифровые материалы издательства удалось сохранить. Файлы и макеты книг были сохранены в облачном хранилище благодаря резервному копированию.

"Ранок" ищет средства и перестраивает логистику

Помимо ограничения зарплат, издательство пытается сократить другие расходы. В частности, компания обратилась к арендодателям с просьбой снизить стоимость аренды складов. По словам Круглова, большинство партнеров отнеслись к ситуации с пониманием.

Отдельной проблемой остается логистика. Из-за российских атак компания вынуждена диверсифицировать маршруты доставки и места хранения книг, что дополнительно увеличивает расходы.

Связываемся с партнерами, поставщиками. Говорим с авторами, литературными агентствами, просим отсрочить платежи и гонорары. Объясняем ситуацию. Все относятся с пониманием,

– добавил Круглов.

Таким образом, сейчас издательство одновременно пытается удержать команду, сократить расходы, восстановить уничтоженные тиражи и обеспечить школьников учебниками.

Напомним, что одна из самых масштабных атак произошла 1 августа. Тогда пострадал логистический центр RNK-Ranok, где хранились книги издательств "Ранок", "READBERRY", "Жорж", "Фабула", "Еще одну страницу", "Варвар" и других.

По предварительным оценкам, уничтожено 8 миллионов книг, среди которых школьные учебники