Нафтогаз, Приватбанк и рекордные взятки: какие громкие расследования вело НАБУ

Детективы НАБУ и САП разоблачили десятки схем за годы своей деятельности, в которых фигурируют как политики, так и бизнесмены. Речь идет и о хищении госсредств, и о выводе миллиардов за границу, и о рекордных взятках.

Что известно о самых известных делах НАБУ?

"Приватбанк"

Дело ПриватБанка также является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

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В декабре 2016 года, накануне национализации "Приватбанка", тогдашнее руководство финучреждения осуществило подозрительную операцию.

Председатель правления распорядился перевести деньги со счета банка в одном из европейских банков, якобы для погашения долга перед 2 агротрейдерами. В результате банк понес убытки в размере около 315 миллионов долларов США.

Чтобы скрыть такое незаконное выведение средств, должностные лица подделали документы и выдали фиктивный кредит для компании, связанной с банком. Поэтому они сделали компанию должником на такую же сумму, на которую были выведены средства.

А за день до официального объявления банка неплатежеспособным, руководство "Приватбанка" удалось перевести более 223 миллионов гривен на счета 2 компаний, которые также были связаны с участниками схемы. Впоследствии средства были переведены за границу.

Напоминаем! В 2025 году НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца "Приватбанка" и 5 членов организованной им группы. Это стало 4 эпизодом в деле завладения средствами банка. А в октябре 2024 года антикоррупционные органы признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по 3 предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия.

Один из экс-нардепов – рекордсмен по подозрениям

В октябре 2023 года экс-нардеп и застройщик Максим Микитась получил свое очередное подозрение от НАБУ, пишут Transparency International Ukraine.

Ему инкриминировали завладение 307 миллионов гривен Минобороны, которые были предназначены для строительства защищенных складов хранения ракет и боеприпасов ВСУ.

Еще в 2018 году, по версии следствия, подконтрольные Микитасю компании заключили с Минобороны договоры на строительство на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

Экс-нардеп поспособствовал заключению изменений в постановления Кабмина, что позволило ему получить средства. Зато запланированное строительство так и не начали.

В апреле 2024 года Максима Микитася отправили под круглосуточный домашний арест под залог (908 тысяч гривен) по решению ВАКС, а вот под стражу взять отказались. А по состоянию на 2025 год с бывшего нардепа снят электронный браслет за то, что "лицо должным образом выполняет возложенные обязанности в течение значительного времени".

Сейчас застройщик один из рекордсменов по количеству подозрений.

Фонд госимущества

В 2020 году НАБУ завершило одно из самых громких дел о коррупции Фонда госимущества. Тогда детективы разоблачили человека, который пытался дать взятку председателю Фонда госимущества на сумму в 800 тысяч долларов.

Первая сумма взятки в 200 тысяч долларов должна была быть за продление срока действия договора, во время передачи которого и произошло задержание,

В то же время сумма в 500 тысяч долларов – за назначение на должность главы одного из акционерных обществ, выведенных из-под Фонда,

А 100 тысяч – за еще одно назначение на должность.

Заметьте! Как сообщалось, это было второй попыткой подкупа главы Фонда госимущества, которую разоблачили НАБУ и САП.

Однако на взятках дела НАБУ с ФГИУ не закончились, ведь в 2023 году было разоблачено, что преступная организация под руководством главы Фонда с 2019 по 2022 годы привела к убыткам государству на сумму более 700 миллионов гривен.

Участники этой схемы получили подозрение о легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 миллиардов гривен.

Первый эпизод этого дела касался коррупции на Одесском припортовом заводе. В начале 2020 года тогдашний председатель ФГИУ добился избрания лояльных к нему членов наблюдательного совета. Именно они вместе незаконно продолжали действие дополнительных соглашений с подконтрольным ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и дальше меньше платить заводу за переработку сырья. А второй эпизод связан с "Объединенной горно-химической компанией", принадлежащей государству в лице ФГИУ. В этом деле организатор дела добился назначения лояльного и.о. директора АО "ОГХК". Тот во исполнение указаний сверху в течение 2020 – 2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил с подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компанией четыре контракта на продажу титаносодержащего сырья (ильменитового концентрата) по заниженным ценам. Продукцию в дальнейшем перепродали по рыночным ценам и поставили предприятиям России а на территорию временно оккупированного Крыма.

Заметьте! По состоянию на октябрь 2024 года расследование завершили.

"Нафтогаз"

В 2020 году детективы НАБУ сообщили 5 лицам о подозрении в завладении имуществом государства в лице "Нафтогаза". Речь шла о сумме в более 729,8 миллиона гривен. Дело в том, что еще в 2019 году аналогичное преступление было совершено по хищению газа на 1,4 миллиарда гривен.

Схема заключалась в том, что директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2016 – 2017 годов заключили соглашение о закупке "Нафтогазом" природного газа для производства тепловой энергии населению.

Для того, чтобы тепло выходило дешевле, "Нафтогаз" поставлял ТЭЦ газ по существенно более низким ценам, чем рыночные. Вследствие этого прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60%. По данным детективов, ТЭЦ получили с этого сверхприбыли.

Крупнейшая в истории взятка

Летом 2020 года НАБУ и САП задержали бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко при попытке передачи взятки. Речь шла о 5 миллионах долларов, писали Слідство.Інфо.

Тогда, по словам детективов, это была рекордная сумма взятки в истории Украины, которую должны были передать через посредника директору НАБУ Артему Сытнику и экс-руководителю САП Назару Холодницкому. За эти средства правоохранители имели закрытое дело о завладении "Реал банком".

После Ильяшенко меру пресечения избрали другим задержанным, однако их впоследствии выпустили под залог. Кроме того, одним из подозреваемых называли министра экологии времен Януковича Николая Злочевского.

Интересно! В декабре 2020 года НАБУ сообщило о завершении досудебного следствия по этому делу. Но 30 декабря стало известно, что Печерский райсуд обязал Генпрокурора передать дело о взятке от НАБУ другому правоохранительному органу. В НАБУ обжаловали это решение и сообщали, что руководство Офиса генпрокурора пытаются незаконно защитить экс-министра Злочевского.